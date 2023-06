Martha Liliana Ruiz lleva alrededor de 40 años en la televisión, el teatro y el cine de Colombia, siempre con personajes en los que muestra su capacidad histriónica y buenas interpretaciones. Pero hace varios años no figura mucho y ahora, en ‘La red’ confesó que se va de Colombia.

Aunque pareciera que la falta de trabajo como actriz es la principal razón para que emigre a Estados Unidos, ella misma contó que el amor es la primera razón, después está el tema laboral y también quiere que su hija tenga un mejor futuro.

Martha Liliana Ruiz se va de Colombia y contó detalles

Así como hace un tiempo se supo que Martha Liliana se había reencontrado con un viejo amor, con el que quería construir una nueva vida, parece que este hombre es el responsable del viaje al norte del continente americano: “A mi esposo le salió un muy buen trabajo con una empresa petrolera y requería que estuviera en Estados Unidos. Llevamos casi un año haciendo mis papeles de residencia, no ha salido y por eso estoy acá y mi esposo está viviendo allá”.

Pero Ruiz no oculta que, a pesar de que se va por amor, también se ha visto relegada de los medios, de las nuevas producciones y de proyectos importantes. Eso sí, lo toma con tranquilidad, aunque también con un poco de resignación:

“Me especialicé en hacer ‘castings’ y nada que salí. Llevo, más o menos, 4 años sin tener un personaje en televisión. Creo que todo llega en su momento”.

Pero no se va a apartar del mundo artístico y dijo lo que espera hacer en su nuevo país de residencia: “Allá estoy escribiendo, produciendo teatro, que es a lo que me he dedicado”. Martha Liliana se nota feliz con los cambios, ya que el nuevo aire será bueno para toda su familia: “Pienso en el futuro de mi hija, siempre ha querido estudiar por fuera… Me encantó, la casa es preciosa, la mudanza está allá”.

Pero así como no se abrieron las puertas en Colombia, parece que en Estados Unidos sí habría una oportunidad para volver al mundo de la actuación. Esto lo dijo la misma Martha Liliana en la conversación con el programa de Caracol Televisión:

“Curiosamente, van a hacer un montaje, en el que yo no soy productora ni escritora, en Tampa. Le preguntaron a Marisol Correa: ‘¿Conoce a una actriz en Tampa?’. Y ella respondió ‘¡Claro! Martha Liliana Ruiz está allá’… Ya hablé con la productora y es una obra de teatro en la que, si todo se da, voy a tener la oportunidad de actuar con Cynthia Klitbo, de México”.

El amor, la falta de opciones de trabajo como actriz y un nuevo panorama, llevan a que la mujer que dejó recuerdos actuando en ‘Los cuervos’, ‘Señora Isabel’, ‘Sueños y espejos’, ‘Clase aparte’, ‘María bonita’, ‘La mujer en el espejo’, ‘La sombra del arcoíris’, ‘Tabú’, ‘El capo’, ‘Niñas mal’, ‘Mentiras perfectas’, ‘Enfermeras’, entre otras.