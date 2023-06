Este fin de semana, la mujer que le dio vida a ‘Nidia Pacheco’ en la novela ‘Pedro el Escamoso’ confirmó que se había sometido a varios procedimientos quirúrgicos para darle más vitalidad a su rostro.

Aunque inicialmente muchos de sus seguidores pensaron que se trataba de una actuación que estaba haciendo junto a su novio Jim Velásquez —es 30 años menor que ella—, un comunicado del doctor que la atendió aclaró todas las especulaciones.

Y es que todo se trató de un “regalo de bodas” que le hizo el joven, ya que próximamente se casarán luego de que ella le diera el “sí” durante un programa de televisión.

Qué dijo Alina Lozano sobre sus cirugías

Como era de esperarse, la artista recibió diferentes comentarios por los diferentes retoques que se hizo y por tal motivo salió a explicar el porqué de su decisión.

“Mujeres de mi edad o menores que yo me han escrito que se sienten motivadas a hacerse cosas y operarse por ese chico joven que tienen. Aquí estoy poniendo mi cara, aún inflamada, para decirles a título personal que nada de lo que hagan por otra persona funciona para controlar ese ser”, dijo inicialmente la actriz en un video subido en sus redes.

En su explicación, la actriz dejó claro que, más allá de tratarse de un regalo, cada procedimiento que se hizo lo escogió únicamente ella.

“Yo no lo hago por competir, ni quiero competir con las jóvenes o con mi propia edad. Todas esas cosas extremas que supuestamente me iba a hacer no eran reales, yo me hice lo que yo quería y lo que deseaba. Yo usé ese regalo de mi novio para mí!”, agregó Lozano.

Asimismo, aseguró que, en dado caso de que el día de mañana su relación termine, ya no verá la situación de otra manera.

“El novio se puede ir y, la relación se puede acabar. Yo acabada diciendo y ¿qué hago, qué me invento para parecerle bonita a este ser humano?. Ya no, me encanta el egoísmo y pensar en mí. Cuando me he dejado botada me ha ido muy mal. Lo hice por mí y para mí. La batalla contra la vejez se pierde”, concluyó.