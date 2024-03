Martha Liliana Ruiz ha lidiado con las duras y las maduras, pues tuvo que luchar contra un fuerte cáncer en su lengua en 2021. Luego de una cirugía, la actriz quedó fuera de peligro.

En una entrevista para ‘La red’, Ruiz contó que volvió al quirófano, pero no por una grave enfermedad, sino porque quería sentirse mucho más joven, por lo que una de las cosas que no le gustaban eran las bolsas que se formaban debajo de sus ojos.

“Voy a cumplir 60 años y dije: ‘Qué rico uno iniciar como renovado para esta fecha tan especial’. Una doctora que es amiga mía me dijo que tenía unas bolsas muy pronunciadas debajo de los ojos y me preguntó que si tenía 10 días en las que pudiera quedarme quieta y dije que sí. Entonces me realizó un procedimiento en las bolas y en los párpados. Quedé como si me hubiera encontrado a Mike Tyson de frente“, afirmó la actriz.

A pesar de que le aplicaron anestesia en la zona, aseguró que el procedimiento le había dolido mucho, ya que se sentía como agujas entrando en su piel.

Eso sí, confesó que el procedimiento no le costó mucho y sintió que valió la pena, pues notaba un gran cambio en su rostro.

A Martha Liliana Ruiz le recortaron la lengua

Luego de que dictaminaran cáncer en su lengua, la actriz colombiana tuvo que someterse a un recorte de algunos centímetros de este órgano. Después de salir victoriosa de su intervención médica, confesó que tuvo tanto miedo que pensó que dejaría allí los 38 años de su carrera, pero finalmente, se recuperó de la situación y ahora luce feliz con su nueva apariencia.

