En las últimas horas, la actriz santandereana publicó en su Instagram un relato en el que les contó a sus seguidores la aparente extorsión que pretendían hacerle por medio de una videollamada.

(Vea también: “Primera vez enamorada”: Mary Méndez se destapó con joven actor de Caracol TV y la pararon)

Según explicó, un supuesto doctor la contactó por su pasado con el cáncer y la alertó de que algo al parecer no estaba bien con su salud.

“Para las personas que hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas de cáncer, hay términos que se convierten en fantasmas, como tumor, un marcador alterado, un examen que salió mal, eso nos hace pensar en cosas que quisiéramos borrar de nuestra vida”, indicó inicialmente la artista.

Acá, el video de su denuncia:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Liliana Ruiz (@martalilianaruizoficial)

Martha Liliana Ruiz narró que, pese a que se le hizo extraña la forma en la que la contactaron de su entidad prestadora de salud, accedió a conectarse a una videoconsulta.

“Me sorprendí porque nunca me han contactado por este medio y me dice que le remitieron mi historia clínica y que revisó mis exámenes y encontró un marcador alterado. Quedé en shock, muy alterada, y me afectó muchísimo. Le dije que iba a dar la batalla y que qué tenía que hacer”, agregó la actriz.

Aunque inicialmente ella le dijo al supuesto doctor que quería una cita presencial, este le insistió en que no era posible en un corto plazo y por eso debía entrar a la llamada que él le había compartido.

“Curiosamente el doctor nunca prendió la cámara, se que solo aparecía un Guillermo, y él empezó a leerme mi historia clínica […]. Me dijo que tenía que revisar mi abdomen y necesitaba que me levantara la camisa”, mencionó Ruiz.

Lee También

Pocos segundos después, y al pedirle que le dejara ver sus pechos, la actriz le dijo al supuesto médico que mejor quería una cita presencial, ya que así podría detectar la aparente masa maligna.

“Acabé la llamada y me contacté con Sanitas, mi EPS, y me dijeron que esos no eran los protocolos que utilizaban para contactar a los pacientes oncológicos. El señor sabía muchas cosas de mi historia clínica sorprendentemente”, dijo la actriz, asombrada por lo sucedido.

Por último, envió un mensaje a quienes pasen por situaciones similares para que no caigan, ya que esto lo harían los delincuentes para obtener imágenes con las que más adelante podrán estafar a las víctimas.

“Me siento usada, un poco asqueada, de que haya gente tan miserable que quiera sacar provecho de las angustias que sufrimos las personas que hemos tenido problemas de salud”, concluyó.