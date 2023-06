Alina Lozano sigue dando de qué hablar por el supuesto matrimonio que contraerá con Jim Velásquez, que ha estado rodeado de polémicas, escándalos e incredulidad desde muchos sectores. Y aunque la pareja siguió adelante con la versión de su unión oficial, ahora empezaron a conocerse inconvenientes para poder llevarla a cabo.

Uno de los motivos que muchos tienen para no creer en esta relación, es que la actriz ha empezado a incursionar en las redes sociales de gran forma, justo cuando empezó a hablarse de que estaba saliendo con el joven adquirió ese protagonismo en medios digitales. Y precisamente por medio de su cuenta de TikTok, en la mañana del 30 de junio, salió a dar una actualización de la preparación de la boda.

Alina Lozano revela problemas para casarse con Jim Velásquez

Así como se vio que la propia Alina no estaba tan segura de que la pedida de mano fuera en serio, ya que ocurrió durante un programa en vivo y el joven acostumbra a hacer bromas para generar contenido de redes sociales, ahora parece no confiar en las ideas de la ceremonia que tiene su pareja.

En la mencionada transmisión, Lozano fue sincera y directa, teniendo en cuenta que la ceremonia ya está en planeación y que ella no quiere algo religioso:

“No tengo convicciones religiosas profundas, no quiere decir que no me vaya a casar por lo católico, porque hay que escuchar lo que tiene por decir la otra persona. Pero quiero hablarlo porque siento que no lo he hablado claramente”.

Parece que Jimmer, como ella lo llama siempre, ha sentido que las cosas no van bien y por eso la artista de 54 años quiso aclarar el tema: “Él me dice: ‘Yo no te siento entusiasmada’. Y yo le digo: ‘No digas eso, yo estoy muy entusiasmada y comprometida contigo, que es lo más importante’. Pero no le he dicho que mi convicción religiosa no es así de fuerte, como la de él…”.

Y relacionada con el tema de la religión, está la tradición de que las mujeres se casen con vestido blanco, aunque también está la creencia que eso solo se debería hacer en ciertos casos puntuales. Pero Alina Lozano tiene una postura particular con este tema:

“No me quiero casar de vestido blanco, no me voy a poner un velo. No sé, eso me tiene preocupada y aburrida, por eso no le he metido el alma de organizar el matrimonio. Eso hay que hablarlo”.

Jim Velásquez planea millonaria ceremonia para casarse con Alina Lozano

No solo es un tema de creencias, religioso, espiritual o mental. También hay diferencias por el tema económico, ya que Jim Velásquez quiere planear algo mucho más grande de lo que quisiera Alina:

“Podríamos casarnos de una forma muy sencilla y es lo que quiero hablar. He visto en los presupuestos que Jimmer no me muestra, porque sabe que no estoy de acuerdo, es demasiado dinero”

Como muchos creen que la familia de la novia es la que debe pagar el matrimonio y asumir esos costos, la actriz explicó que esos costos recaerían en ella o en la pareja. “Mis padres están en el cielo, se libraron de ese gastico”, dijo ella en su transmisión de TikTok y sentenció que no quiere gastar mucho dinero: “Le dije: ‘No estoy de acuerdo con que tú y yo nos gastemos una millonada, que no tenemos, en un matrimonio'”.

Pareciera que el tema de querer una ceremonia grande y lujosa, viene de lo que han hecho otros ‘influenciadores’ en sus matrimonios y fiestas, esto no le gusta a Alina y lo dice sin filtros: “Imagino que lo que Jimmer ve es, por ejemplo, los ‘influencers’ que se han casado como ‘la Valdiri’ y otros. Pero nosotros somos diferentes y hoy quiero tener una charla muy larga con él, espero que lo tome bien, pero quiero ser honesta con él…”.

Diferencias por el matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez

Todo esto da para pensar que el matrimonio podría tener un cambio grande o parar los planes, porque la conversación es seria y la novia no quiere que su prometido salga afectado: “No he sido capaz porque no quiero que se sienta mal, pero también, por no querer que se sienta mal, yo no me voy a sentir mal. Yo no me voy a casar de una manera que no me sienta cómoda, pero la idea es que sea de ambos y que lleguemos a un acuerdo con el que nos sintamos cómodos”.

Alina dice ser una mujer “sencilla”, pero el joven tiene otra personalidad y por eso quisiera cambiar los planes del matrimonio que él está montando: “Yo sería feliz con los papás de él, mi hijo, Rosita, algo muy sencillo, un vestido muy sencillo que yo escoja. Que no será blanco y ya”.

Pero de nuevo, entran dudas sobre si es un tema de ‘show’ y actuación para redes sociales, ya que Lozano ya anunció que esa supuesta conversación seria va a ser transmitida por sus redes: “Vamos a hacer un en vivo hablando de esto, mi relación es pública”.

Ante tantos comentarios que estaba teniendo en este ‘live’ y para no dejar dudas, la actriz Alina Lozano quiso que todos sus seguidores supieran que está segura y firme, pero también le hace falta algo para estar segura de casarse como Jim Velásquez espera: