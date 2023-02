La actriz de 54 años, recordada por su papel de ‘doña Nidia Pacheco’, en la novela ‘Pedro el escamoso’, y el joven creador de contenido, 30 años menor que ella, revelan la verdad sobre su noviazgo.

En uno de sus videos el también actor inició con la confesión que al final Alina terminó por negar y sembraron una nueva confusión entre sus seguidores, quienes no saben si en verdad tienen o no algo.

Encuentre aquí el confuso contenido:

Ya son varios los meses que la particular pareja viene sembrando confusión y polémica con su supuesto romance. La actriz ha salido a declarar en diferentes medios de comunicación que Jim Velásquez, no es su nieto ni su hijo, sino que él es su novio.

Sin embargo, la historia de su amor nunca ha sido revelado, lo único que se sabe es que cuando el joven actor llegó a Bogotá, Alina se encargó de complementar su formación actoral y lo empezó a representar.

Aquí, Alina en entrevista para el programa ‘La red’, del Canal Caracol:

Paso seguido, la pareja creó una dupla para subir contenido en conjunto como madre e hijo la cual no tuvo mucho éxito. Posteriormente consiguieron viralizar sus videos gracias a que se idearon la fórmula de su noviazgo.

Sin embargo, Lozano apuntó que esa es no es la verdad absoluta, ella agregó que:

“Sí, todo empezó de esa manera, pero no dejamos de ser humanos y empezamos a sentir cosas, me confundí, me dejé llevar. Yo me enamoré”, aseguró la actriz.