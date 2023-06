Jim Velásquez, con 23 años y que apenas va en ascenso en el mundo de las redes sociales, empezó su relación con la actriz Alina Lozano a pesar de los más de 30 años de diferencia de edad y dejando de lado las críticas, burlas e incredulidad de tantas personas. Sin embargo, al conocerse su propuesta de matrimonio, en pleno programa en vivo, ni siquiera su pareja creyó que fuera real.

Por eso, con el pasar de los días y ante las preguntas y entrevistas que han salido, se han conocido detalles y confesiones de los integrantes de esta particular pareja. Eso sí, los dos han aclarado que no es una relación actuada, mucho menos han actuado la pedida de matrimonio y todo es producto de su amor.

Jim Velásquez contó por qué pidió matrimonio de esa forma

En una entrevista que le dio al programa ‘Lo sé todo’, el ‘influenciador’ reveló que quería que Alina se sintiera presionada, por eso recurrió a la entrevista que tenían en vivo en ‘Bravíssimo’ de CityTv:

“Ya tenía pensado pedirle matrimonio, ya había tanteado el terreno y me había dado cuenta de que ella no tenía muchas ganas. Dije que tenía que ser en un momento en el que ella sienta presión y no me vaya a decir que no. Tenía el anillo guardado hace unos meses, justo salió una entrevista en vivo y por televisión. Y dije –así tiene que ser–”.

El joven admitió que estaba en riesgo de ser rechazado: “Pensé que me iba a decir que no, que no iba a querer, pero al final me dijo que sí”. Pero cuando ella aceptó, Velásquez tuvo más razones para responderle a los incrédulos: “A las personas les cuesta creer en una relación con diferencia de edad. Donde no se vea como un negocio, yo no me esté aprovechando de ella, haya dinero de por medio”.

Y para finalizar la entrevista para ‘Lo sé todo’, Jim Velásquez invitó a los integrantes de ese programa a su matrimonio, con la intención de que todos sepan que no es mentira, mucho menos algo para ganar seguidores y sin sentimientos de por medio:

“Están invitados, a ver si por fin comprueban de una vez y dejan de estar dudando [risas]”.

Alina Lozano creyó que era una broma, pero ya se convenció

La actriz de papeles muy recordados, que en ‘Pedro el escamoso’ encarnó a doña Nidia y en su actuación siempre se mostró muy cercana a los hombres jóvenes, en la vida real no podía creer que este joven fuera a sorprenderla así: “Alguna vez él me había preguntado, que yo por qué no me había casado y qué pensaba de eso. Y yo le dije: ‘No, si no me casé a los 20 años, ¿qué voy a pensar en eso ahorita?’, creo que por eso él guardó el anillito”.

Sin embargo, cuando pasó lo que no se imaginaba, tuvo rabia por pensar que era una broma, pero después vio que era muy real lo que estaba viviendo:

“Fue una sorpresa, pero dije: ‘Está tomando del pelo y no me dijo’. Estaba a punto de ponerme superfuriosa, pero le vi la cara y dije: ‘Sí, está hablando en serio’. Pero como se arrodilló y fue algo tan clásico y conservador… Entré en ‘shock’, más o menos”.

Estas declaraciones las dio en la emisora La Kalle, pero como muchos creen que es algo actuado, por muchas razones evidentes y conocidas, el presentador Carlos Giraldo insistió en la pregunta: “¿No hace parte del contenido digital de ustedes? Digan la verdad”.

Pues, Alina Lozano parece que siguiera con alguna duda de Jim Velásquez y así lo aceptó en la conversación con la mencionada emisora:

“A veces, les confieso, me levanto mirando a Jimer y digo: ‘Jimer va a decir que era una broma’. Yo lo miro largamente, y se lo dije después del evento del anillo. ‘Donde esto llegue a ser una broma, ni en las curvas me vuelves a ver, ni como amigos quedamos’…”.

Y así como el influenciador quiso dejar claridad en sus intenciones de casarse, la actriz también fue insistente en para que él supiera en lo que se metió: “De verdad, te lo digo al aire, ni siquiera como amigos”.

Por ahora no hay fecha, tampoco lugar y el matrimonio de Jim Velásquez y Alina Lozano tiene muchas dudas alrededor. La certeza la dan ellos con sus declaraciones, por ahora, y ante muchos testigos que quisieran verlos después de casados para comprobar si todo es real o una estrategia de medios y redes.