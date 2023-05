Alina Lozano cumplió 54 años iniciando el año 2023, recientemente no ha estado tan activa en novelas y proyectos de actuación que se emiten en Colombia, pero la relación que tiene con el creador de contenido Jim Velásquez la ha puesto en medios y protagonizando varios rumores. Y ahora, él fue interrogado sobre lo que dicen de su noviazgo, dando la versión de la situación.

En algún momento indicaban que la relación era arreglada, porque el joven empezó a figurar en redes sociales con más frecuencia al estar acompañado de la veterana actriz. Incluso, en una entrevista, el mismo Velásquez dejó entender que era un tema de actuación y no de sentimientos, pero Lozano dijo que así había sido el inicio y después todo cambió entre ellos.

(Lea también: Alina Lozano se defiende de los comentarios negativos que recibe en redes sociales)

Pues, pasados varios meses y con menos polémica alrededor, tal vez porque pasó el tiempo o porque normalizaron la gran diferencia de años, el creador de contenido apareció en un evento público sin compañía y le pidieron que contara algo de su pareja. Sobre todo, para corroborar si es un noviazgo real, como lo dijo ella al público varias veces, o si había algo escondido.

Jim Velásquez dijo lo que pasa con Alina Lozano y su relación

El reportero del programa ‘Lo sé todo’, en el que hablan de muchas relaciones que manejan secretos, abordó a Velásquez y le dijo que era extraño no ver a su lado a Alina, y llegó una respuesta para descartar cualquier problema: “Es verdad, estoy escapado de Alina, pero me está esperando en la casa y no pudo venir”.

Y despejando dudas, por lo menos, ante lo que muchos dicen de haberse alejado definitivamente, Jim respondió con seguridad: “Claro que está. Está más firme que nunca”. Pero ante las pocas apariciones que hay de la pareja en el último tiempo en eventos y solo en videos de redes, el joven también dijo:

“Nos damos nuestro espacio, de vez en cuando”.

Aunque muchos pueden quedar con dudas sobre esta respuesta y especulan con que pronto se revelaría la verdad de esta relación, que tiene 30 años de diferencia entre uno y otro, Velásquez se atrevió a hablar de un proyecto que se vendría para plataformas digitales y sería junto a Alina lozano:

“Todavía no se puede dar mucha información, pero lo más probable es que esté con Alina, entonces sería muy ‘cool’ [risas]”.

Lee También

Parejas famosas de Alina Lozano

Habrá que esperar si en algún momento se sabe la verdad que muchos manejan o si es un amor real y simplemente la diferencia de edad es uno de los obstáculos que superarán para demostrar que están firmes ante lo que sea.

Pero ella ya ha pasado por comentarios y cuestionamientos cuando tuvo relaciones en el mundo de la actuación con Álvaro Rodríguez, Enrique Carriazo, que volvió a ser tema en la televisión colombiana por la repetición de ‘La Gloria de Lucho’, y Mijail Mulkay.