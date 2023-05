Falta poco para que se enciendan los fogones de ‘Masterchef Celebrity’, uno de los programas más exitosos del Canal RCN. Las 24 celebridades que estarán en la quinta edición iniciaron las grabaciones en enero pasado y por estos días se ultiman detalles del lanzamiento.

Laura Barjum, elegida como virreina universal en 2017 y Diego Sáenz, presentador y locutor, hacen parte de famosos que se le medirán a deleitar los paladares de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, que vuelven a ser jurados del ‘reality’.

Barjum y Sáenz son pareja desde hace más de un año y fueron invitados a ‘La sala de Laura Acuña’, donde contaron detalles de su relación, se atrevieron a hacer un par de confesiones y explicaron por qué no viven juntos, ya que es una de las preguntas que más les hacen. Según comentaron, van paso a paso y creen que no es momento de estar juntos 24/7.

“Todavía, cada pollito está en su cajita, pecado ha habido, pero no todavía de vivir juntos. Digamos que hubo un avance, Laura se trasteó cerca a mi casa, literal a dos edificios de distancia y es muy cómodo, es lo máximo”, detalló Sáenz.

De acuerdo con la modelo, respeten el espacio de otro y entre semana no se ven mucho e intentan concentrarse en sus respectivos trabajos. Por lo tanto, no ven como una necesidad irse a vivir juntos.

“Nosotros somos súper juiciosos. Entre semana casi no nos vemos. Somos de esperar el viernes. Yo digo: ‘voy a ver a mi novio’”, dijo Barjum entre risas.

Cómo inició la relación de Diego Sáenz y Laura Barjum, de ‘Masterchef Celebrity’

El romance de la pareja de participantes inició a través de Instagram, en 2021. Barjum hizo una dinámica de preguntas en la que les consultó a sus seguidores si llamaba a la persona que le gustaba sin decirles, hasta ese momento, de quien se trataba.

(Vea también: [Video] Laura Barjum se le declaró a Diego Sáenz y lo grabó todo; él quedó mudo)

Sin dudarlo de más, la modelo llamó a Diego Sáenz y le explicó por qué estaba llamándolo, hasta que se le declaró:

– Laura: en la última historia puse si debía llamar a una persona a decirle algo… y la estoy llamando.

– Diego: ¿y decirle algo que qué…?

– Laura: yo les dije que si llamaba o no a la persona que me gusta.

– Diego: [silencio] ¿a la persona que qué?

– Laura: que me gusta…

– Diego: ¿y ese soy yo?

Ella respondió que sí, él pareció desconcertado y por varios segundos no supo qué contestarle, hasta que afirmó que sentía lo mismo por ella.