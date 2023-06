Alina Lozano y su joven pareja, Jim Velásquez siguen dando de qué hablar en redes sociales. Después de que la actriz mostrara cómo quedó luego de los retoques que se hizo antes de casarse, ella contó cómo le fue conociendo a su suegra.

La actriz, que participó en ‘Pedro, El Escamoso’, contó que por primera vez vio en persona a la madre de su novio. Aunque todo salió bien, explicó que sintió nervios porque en un año y tres meses de relación con Jim nunca se habían reunido.

“Hoy conocí a mi suegra, después de un año y tres meses de relación. Estaba muy nerviosa, por muchas razones, hasta le pregunté de una vez cómo quería que le dijera, la verdad no me importa ser contemporánea”, explicó en un video que publicó en sus redes sociales.

Alina detalló que su suegra le pareció una persona sencilla, bonita y bastante tranquila. De hecho, sintió un fresquito porque pese a ser contemporáneas, no la hizo sentir como una mujer mayor.

“La verdad me pareció una mujer muy linda, sencilla y bonita. Desde antes yo intuía quién era ella por quien es Jim, porque yo siento que lo que le inculques a tus hijos, eso eres tú. No tuvimos mucho tiempo de hablar, me sentí contenta la verdad, estaba muy nerviosa porque incluso los ataques que más he recibido son de las personas de mi edad, algo que sigo sin entender”, indicó.