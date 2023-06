Después de que contó cómo fue la experiencia de conocer a su suegra, la mujer que le dio vida a doña Nidia en ‘Pedro, el escamoso’ sorprendió al plantarse ante los cuestionamientos sobre su noviazgo con Jim Velásquez.

Alina Lozano acudió a un video para defenderse de las pullas en contra de su relación sentimental con el hombre que es más joven que ella y con quien planea contraer matrimonio, aunque no ha dado fecha.

La actriz hizo una publicación desde su cuenta personal de Facebook para responder a los mensajes que recibe normalmente y, en particular, a uno en el que mencionaron a una reconocida artista.

“De tantas cosas que diariamente escriben y dicen a diario, me llamó la atención una declaración de la actriz mexicana Sylvia Pasquel, quien terminó metida en el baile de nuestra relación porque supuestamente opinó de nuestra relación. Sin embargo, en realidad, al ver las declaraciones uno se da cuenta que ella está hablando de un tema en general, pero no de mi relación con Jim”, indicó.

Aparte de cortar por lo sano la referencia con Pasquel y después de que mostró cómo luce después de su cirugía estética, dejó en evidencia la satisfacción con su vínculo amoroso.

“Si yo terminara esta relación con Jim mañana, el compromiso, el amor y todo lo que hemos vivido no nos lo quita nadie. Además, yo tengo esa costumbre de llevarme esos buenos momentos, me llevó los mejores recuerdos, eso no te lo quita nadie”, sentenció.

Precisamente, Lozano ha sido transparente en referirse a una eventual ruptura con Velásquez y aclarar que se toma de manera muy jocosa las críticas a su relación sentimental.

Lee También

Alina Lozano y Miguel Varoni, reencuentro

Ambos actores volverían a trabajar juntos en la tercera parte de ‘Pedro, el escamoso’, después de dos décadas de haberle dado vida a doña Nidia y Pedro Coral, respectivamente.

De hecho, el novio de la actriz colombiana indicó que busca que su matrimonio sea pronto, con lo que evitaría que haya cruce de tiempo con las grabaciones de la nueva presentación del dramatizado.