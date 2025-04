Familiares de ‘Epa Colombia’ llamaron a los seguidores de la empresaria a través de las redes sociales para exigir la liberación de ella, considerando que su condena es injusta, sobre todo porque ella había llegado a un acuerdo con su abogado y un fiscal.

“Me engañaron. Me engañó el fiscal y me engañó el abogado. Ellos, supuestamente, habían hecho un preacuerdo. Pero fue todo lo contrario. Aquí llegué”, afirmó ‘Epa’ en una entrevista.

Hasta donde se sabe, la empresaria tendrá que pasar cinco años adentro. A pesar de todos los esfuerzos, no se logró ni siquiera una casa por cárcel. Ante esto, la familia decidió convocar a varios fanáticos para poderle exigirle al gobierno un cambio.

En redes sociales muchos fueron testigos de todo lo que hicieron para poder llamar la atención. Sin embargo, hubo un detalle que podría haber borrado la buena voluntad de la familia, sobre todo la de Karol Samantha.

Resulta que varios se dieron cuenta de que la esposa de ‘Epa Colombia’ había llevado a la niña, que tiene menos de un año, exponiéndola al ruido y a la gente.

“Porque lleva la bebé a eso“, “me da una impresión como utilizan a esa bebe, qué pesar como la instrumentalizan”, “estoy de acuerdo con la manifestación pacífica, pero no es necesario llevar la niña eso, es la hija de la afectada, pero está muy pequeña para ese ruido”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Además de eso, algunos dijeron que no le hallaban razón para que las personas salieran a marchar, sobre todo porque, al fin y al cabo, ‘Epa Colombia’ tiene que pagar las consecuencias de sus acciones.

“Qué desocupe. Marchar para estas cosas, pero para que les den beneficios al trabajador, no, pero para eso sí”, “y vaya que fuera una persona natural, que no sea conocida y así si le meten hasta más de 20 años, es injusto solo porque es ‘influencer’, tantas que hay encerradas e inocentes y son mamás también”, “tantas cosas malas por protestar y salen con estas cosas. Esos fijo son los trabajadores de ‘Epa’, quien en su sano juicio, saldría hacer esto, aunque no falta el desocupado”, fueron algunos comentarios respecto a la marcha.

‘Epa Colombia’ pagará los mismos años que el confeso corrupto Sneyder Pinilla

El miércoles 12 de marzo se desarrolló uno de los eventos judiciales más relevantes de los últimos tiempos. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), estuvo en el centro de una tensa sustentación de negociaciones liderada por la fiscal María Cristina Patiño.

La audiencia se enfocó en un escándalo de corrupción que ha sacudido los nacimientos de la entidad desde el año 2023. Pinilla admitió su vinculación con una red de corrupción responsable de desviar fondos públicos por medio de la asignación irregular de contratos y el pago de sobornos, una trama que involucra a exfuncionarios del gobierno y miembros del congreso.

Este caso contrasta significativamente con el de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’. En un giro de eventos que muchos han encontrado irónico, la pena impuesta a Pinilla podría resultar solo seis meses más corta que la de la ‘influencer’ y empresaria, quien fue condenada a cinco años y dos meses de cárcel por actos de vandalismo en estaciones de TransMilenio en 2019.

