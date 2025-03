Desde el pasado 31 de enero, la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se encuentra privada de su libertad en la cárcel para mujeres el Buen Pastor, en Bogotá.

En días recientes, la ‘influenciadora’ concedió entrevistas a varios medios de comunicación, en los cuáles ha comentado cómo ha sido su estadía en el penitenciario donde cumplirá dos meses de los cinco años de condena que le fueron imputados.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ quedó en ‘shock’ por confesión de mamá de Sara Sofía Galván: “Dios mío”)

El periodista Rafael Poveda, del pódcast ‘Más allá del silencio’, fue uno de ellos y habló con ‘Epa Colombia’ sobre la difícil situación que está enfrentando y que la ha mantenido alejada de sus negocios y su familia.

En el transcurso de la conversación, Poveda le preguntó a ‘Epa Colombia’ cómo se sintió en el primer momento que usó la vestimenta que deberá tener mientras cumple con su condena, revelando así el apodo que le asignaron algunas reclusas.

“El uniforme bien, me parece lindo. Me gusta. Me dicen ‘School Epa Colombia’ aquí adentro”, respondió entre risas.