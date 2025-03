‘Epa Colombia’ actualmente se encuentra en una situación complicada tras las rejas en la Cárcel El Buen Pastor. En su búsqueda por alternativas para enfrentar su condena, consideró la opción de unirse al proceso de paz total propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, no cumple con el criterio esencial de pertenecer a un grupo armado, lo que la deja fuera de esta posibilidad.

“Cuando me explicaron lo que era ser vocera de paz, me interesé”, explicó Daneidy en una entrevista con Semana. Pero rápidamente se desanimó al saber que necesitaba estar vinculada a un grupo armado. “Eso dañaría mi negocio. No, eso no es una opción para mí”, aclaró. Desde su encierro, ‘Epa Colombia’ ha propuesto diversas formas de cumplir su condena de manera más productiva y socialmente beneficiosa, como trabajar con fundaciones o reparar bienes públicos que ella misma reconoce haber dañado.

Cuál fue el mensaje que le envió ‘Epa Colombia’ al presidente Gustavo Petro

“Así como los dañé, ahora arreglarlos y demostrar que he pagado mi deuda con la sociedad”, afirmó. La ‘influenciadora’ también hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro, expresando su difícil situación en la prisión y solicitando más apoyo: “Presidente, realmente necesitas visitarme para ver lo difícil que es aquí. La justicia solo parece aplicarse a los pobres”, lamentó en la citada revista.

A pesar de las críticas que ha recibido del presidente, ella siente que necesita más que nunca su intervención para acceder a beneficios legales que podrían considerar su situación como madre cabeza de hogar o aplicar la Ley de utilidad pública. “Le pido al presidente que hable con la ministra o mi juez de ejecución de penas, para ver si es posible obtener algún alivio bajo mi condición actual”, explicó en la entrevista.

En el contexto del Día de la Mujer, Daneidy intentó mejorar un poco la situación al querer proporcionar algunos productos y kits para sus compañeras detenidas, lo que resultó ser imposible debido a las restricciones del sistema penitenciario.

