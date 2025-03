Durante la transmisión del tercer consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro abordó un tema contencioso que afecta a la administración nacional: el embargo de las cuentas de la Nación impuesto por un juez luego de una demanda de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

La decisión causa controversia por el contexto económico y político del país. El mandatario expresó su descontento con la decisión y alegó que esa empresa recibe apoyo del Gobierno Nacional, según recogió la FM.

“En Colombia todos los días pasan cosas, entonces EPM, que es una empresa pública a la cual la Nación le ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación, o sea, no solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embargan”, manifestó Petro en el en vivo.

Además, Petro destacó que percibe una motivación política en las acciones de EPM. Según el presidente, esta no es una maniobra que representa los intereses de Antioquia o Medellín, especialmente en las áreas más desfavorecidas que sufren de falta de servicios básicos como el acceso a agua potable.

“Esa es una acción política, no va ni bajo el interés de Antioquia ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional; eso no se puede permitir”, explicó el dirigente.

Petro también subrayó sus responsabilidades constitucionales de supervisión sobre los servicios públicos en todo el territorio colombiano, resaltando la incompatibilidad de las acciones de EPM con los mandatos constitucionales, de acuerdo con información compartida por Semana.

“No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente, por política y sectarismo político”, añadió. En una crítica directa a la gestión de los servicios públicos en Medellín.

Petro pide acciones a sus ministros sobre el embargo

Como inmediatas, el presidente instruyó a Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, junto con Edwin Palma, ministro de Minas y Medidas, a tomar acciones pertinentes para responder al embargo.

“Se debe actuar de inmediato”, concluyó firmemente el presidente. Sin embargo, no aclaró qué recursos utilizará el ejecutivo para salir de esta situación que propone el fallo judicial.

