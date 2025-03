La sorpresiva declaración del primer mandatario se dio frente a su equipo de Gobierno, que se reunió este 10 de marzo en un nuevo encuentro de ministros. Según dijo Petro, la anterior alcaldesa de la capital lo ha “traicionado” siete veces.

“Claudia López me ha traicionado siete veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López en toda mi existencia. Acordaba conmigo una cosa y al otro día en la emisora decía lo contrario”, indicó Gustavo Petro.