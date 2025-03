Desde la prisión El Buen Pastor, ‘Epa Colombia’ compartió en una entrevista con la revista Semana detalles sobre su vida tras las rejas y sus perspectivas sobre figuras políticas del país. Condenada a cinco años y dos meses de cárcel por una serie de delitos relacionados con vandalismo durante protestas en 2019, la ‘influencer’ reveló las adversidades diarias que enfrenta en la cárcel.

Entre las dificultades destacó las problemáticas alimenticias y las condiciones precarias para dormir. “Es muy difícil, acá no se puede hacer absolutamente nada”, expresó con desazón. Además, confesó que uno de sus mayores sufrimientos es la imposibilidad de estar cerca de su hija, una pequeña de nueve meses. “El no ver crecer a mi hija es lo más doloroso”, dijo.

Qué pide ‘Epa Colombia’ para salir de la cárcel

En su diálogo con la citada revista, ‘Epa Colombia’ también abordó su relación con importantes figuras políticas colombianas como el presidente, Gustavo Petro, y el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

En primer lugar, al mandatario le hizo un urgente llamado: “Ahora, lo necesito más que nunca. Que hable con la ministra o con mi juez de ejecución de penas para que, por favor, me den madre cabeza de hogar o la ley de utilidad pública, porque sí cumplo […] en ese momento yo era pobre. Necesito que dé esa orden para que nos saquen de aquí”.

Por otro lado, sus comentarios sobre Álvaro Uribe fueron bastante positivos. Destacó el apoyo recibido por el expresidente, describiéndolo de manera coloquial como “el papá de los pollitos”. “Él me ayuda demasiado. Cuando me reuní con él, a mí me dejó de molestar Invima, todas las entidades del Estado y pues bien”, señaló.

