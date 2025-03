Daniela Ospina tiene su vida dividida. Desde hace años que se mudó a Estados Unidos y allí formó su futuro y su hogar. Sin embargo, mucha de su familia está en Colombia, por lo que constantemente ella viaja.

Por qué Daniela Ospina no puede salir fácilmente de Estados Unidos

Pero estos días no fueron positivos, sobre todo porque tuvo que perderse un momento conmovedor que la familia estaba esperando desde hace tiempo. A través de las redes sociales, Ospina publicó la razón por la que no pudo viajar a los quince años de su sobrina.

“Esta es la pregunta más frecuente, solo espero que no la saquen más de contexto. Llevo casi 3 años en proceso de mi ‘green card’. En diciembre me llegó el permiso de viajes, un supuesto ‘parole’ y claro que funciona solo de viaje de trabajo o con alguna causa justificable (esto no es un tema de amor, ellos no entienden que son los 15 de tu sobrina), por esa razón y todas las razones migratorias que están sucediendo, decidimos esperar con mucha fe nuestro trámite y así poder volver a viajar. Lloramos, lo sufrimos, lo compartimos“, afirmó Ospina.

Junto al texto, subió una foto en la que se veía ella en una videollamada, mientras veía a su sobrina en el vals. Lo cierto es que la colombiana estará esperando para poder viajar al lado de su hija Salome para reunirse con la familia. No estuvo presente, pero lo más probable es que sí le haya enviado su regalo correspondiente.

