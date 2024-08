Daniela Ospina, reconocida por su carrera en el voleibol y el modelaje, y también por su anterior relación con el futbolista James Rodríguez, ha revelado recientemente en Instagram que su hija Salomé está experimentando un cambio significativo que ha causado considerables dificultades para ella.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Ospina, quien también es ‘influencer’ en redes sociales, aclaró cuestiones sobre la educación de Salomé.

En ese momento, la paisa explicó que, debido a diversos problemas, su hija de 11 años tuvo que abandonar el colegio en la que estaba desde hace años y ahora está recibiendo clases en casa. Este ajuste ha sido complicado para Salomé y su familia.

“Con respecto al tema de ‘Salo’ no fue una decisión fácil, se tomó por situaciones personales y familiares, pensando en lo mejor para todos. Honestamente, ha sido bien complejo. No quiero contarles ni adelantarles nada, porque falta mucho camino para contar una historia”, expresó la ex de James Rodríguez.