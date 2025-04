La mamá de Paula y última esposa de Martín Elías mientras él estuvo en vida salió del país para unas vacaciones en Cancún durante esta Semana Santa. Esto le permitió alejarse de las críticas que provocó una publicación en la que ella aparece besando a Evelio Escorcia, el exesposo de Lily Díaz -la hermana de Martín Elías, es decir, su excuñada-.

Pero desde la distancia, y a pesar de todo lo que le critican, Dayana Jaimes aprovechó para publica un mensaje que parece ser para Martín Elías, aunque ella no lo menciona.

Este 14 de abril, día en el que se conmemora la muerte de Martín Elías, Dayana escribió en sus redes sociales:

“Que fortuna fue haberte conocido y hacer parte de tu vida. Eres ese recuerdo que entre más pasan lo años, más presente estás en nuestros corazones. Hoy te recuerdo con nostalgia pero a la vez con un profundo agradecimiento por haberme hecho tan feliz. 💛

Gracias oso 🐻 gracias por tanto.

Sin ti pero eternamente contigo”.

Para tristeza de muchos, esta publicación no puede ser comentada por los seguidores de Dayana Jaimes o de Martín Elías porque ella decidió restringir muchísimo sus redes sociales luego de las constantes críticas y ataques que recibió desde que salió a la luz una fotografía de ella con su exconcuñado.

Una publicación de Marianella Pedroza, amiga de Lily Díaz y quien tuvo una relación y un hijo con Evelio Escorcia, encendió todo. Allí se ve a Dayana Jaimes dándose un beso con el mismo Escorcia, quien saltó a la fama por ser el esposo de Lily Díaz, la hija de Diomedes Díaz y, por lo tanto, la excuñada de Martín Elías.

Este enredo amoroso desató una oleada de mensajes contra Dayana Jaimes porque, a pesar de que es una mujer viuda, soltera, joven y con la oportunidad de enamorarse de nuevo, le critican que haya decidido meterse con un hombre que estuvo en el entorno de la familia Díaz.

Aunque Dayana Jaimes ha publicado algunas frases en su cuenta de Instagram, no ha dado una respuesta directa a esta situación y ha seguido con sus frase motivacionales. Lo que estuvo más cerca de ser una respuesta fue un texto que decía:

“Perdónenme por hablarles de Dios y muchas veces no reflejarlos, pero sí están buscando un ejemplo a seguir miren a Dios, no me miren a mí … Yo solo soy de barro igual que ustedes. No es mi trabajo manejar tu percepción sobre mí, y jamás he pretendido ser un ídolo o un ejemplo a seguir para nadie. De Dios jamás dejaré de hablar ni de buscarlo, y no tengo necesidad de demostrarle nada a nadie porque siempre he sido suficiente con o sin la aprobación de los demás. Mejor preocúpense por sus pecados, porque Dios no les va a preguntar por los míos”, escribió en Instagram.