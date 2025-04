Hace unos días, el comediante ‘Memo’ Orozco, reconocido por su participación en ‘Sábados Felices’, sufrió una fractura de húmero que lo llevó directamente al quirófano.

Aunque no especificó cómo ocurrió exactamente el accidente, decidió compartir la noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, como suele hacerlo: con buen humor, autenticidad y sin perder la chispa que lo caracteriza.

“Sí, fue una fractura de húmero, y esta situación me hizo acordar de mi mamá. Ella siempre me decía que uno no debía salir con el calzoncillo roto o las medias dañadas, porque podía pasar cualquier cosa. Yo nunca le presté atención… y justo ayer me fracturo, ¡y el calzoncillo quedó rotico! Qué pena”, comentó entre risas, causando cientos de comentarios de apoyo y carcajadas entre sus seguidores.