El comediante colombiano ‘Memo’ Orozco, reconocido por su participación en Sábados Felices, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales que se encuentra hospitalizado. Desde una habitación de clínica, y con la mano izquierda inmovilizada, Orozco relató lo sucedido con su característico sentido del humor, aunque sin entrar en demasiados detalles sobre el percance que lo llevó hasta allí.

(Vea también: ‘Memo’ Orozco, de ‘Sábados felices’, pasó necesidades por crisis de pandemia)

A través de su cuenta de Instagram, el humorista reveló que sufrió una fractura de húmero, sin especificar exactamente cómo ocurrió el accidente. Sin embargo, fiel a su estilo desenfadado, aprovechó para contar una anécdota que hizo reír a muchos de sus seguidores, recordando una advertencia que solía hacerle su mamá cuando era niño.

“Sí, fue una fractura de húmero, y esta situación me hizo acordar de mi mamá. Ella siempre me decía que uno no debía salir con el calzoncillo roto o las medias dañadas, porque podía pasar cualquier cosa. Yo nunca le presté atención… y justo ayer me fracturo, ¡y el calzoncillo quedó rotico! Qué pena”, comentó entre risas el humorista.

En su cuenta de Instagram el humorista escribió en su cuenta de Instagram: “Cómo me acuerdo de estas historias… Siempre era el calzoncillo o las medias rotas. Tu mamá que te decía”, escribió ‘Memo’ en una de sus publicaciones, agregando entre risas: “Leo lo que me cuentan. Me río de lo que decía mi mamá y lloro de lo que siento. Ja ja ja ja ja”. Según relató, al momento del accidente no llevaba ropa interior, lo que lo hizo acordarse de aquellas frases clásicas que muchas madres repiten con insistencia, advirtiendo que hay que salir siempre bien presentado “por si pasa algo”.

Aunque la situación es delicada, Orozco ha intentado tomárselo con buen ánimo y ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, colegas del medio y amigos cercanos. Muchos han valorado su actitud positiva y esperan verlo recuperado muy pronto.

“Le deseamos pronta recuperación” fue uno de los comentarios más recurrentes en sus publicaciones, acompañado de emoticones de oración y cariño. A pesar de la inmovilización de su brazo izquierdo, Memo ha demostrado que sigue firme en su propósito de hacer reír, incluso en los momentos difíciles.

¿Por qué Memo Orozco se fue de ‘Sábados Felices’?

El accidente también ha hecho que muchos seguidores recuerden la época en la que Memo Orozco brillaba como uno de los cuentachistes más carismáticos de ‘Sábados Felicitos‘, el programa de humor más longevo de la televisión colombiana. Luego de su salida, surgieron diversos rumores sobre las razones de su retiro del espacio emitido por Caracol Televisión.