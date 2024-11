Diego Camargo se ha caracterizado por ser un hombre muy carismático y divertido. Sin embargo, debajo de ese personaje que hace reír a miles en un escenario, hay una condición que ni él sabía que tenía.

En el programa de entretenimiento de los fines de semana de City tv, ‘Bravíssimo’, contó que pocos conocían sobre su padecimiento:

“El otro día le dije a mi pareja: ‘Mira, tengo trastorno de atención’ y me dijo: ‘¿Qué es eso?’, y yo le respondí: ‘¿Qué es qué?’. Todos los que tenemos TDH lo descubrimos hace poco porque eso no se diagnosticaba antes. Entender que tenía esto me hizo estar en paz conmigo, porque yo siempre pensé que había algo que no funcionaba, había algo y siempre me sentí culpable por eso y saber que uno tiene una condición termina siendo una bendición”.

Contó, además, que muchas veces le había pasado que dejaba cosas que no deberían estar ahí, por ejemplo, en una oportunidad, dejó sus gafas de sol en el congelador y lo había olvidado.

En otra oportunidad, contó que dejó el control del televisor junto al champú del baño, por lo que sentía dentro de sí que algo no estaba bien. Afortunadamente, hoy en día no pelea con eso, sino que lo toma como un tema para hablar en público y hasta burlarse de él, por lo que lo incluye en sus rutinas de comedia cuando debe presentarse.

