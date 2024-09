Diego Camargo, reconocido humorista colombiano y exparticipante de ‘Masterchef’, habló con este medio sobre las diferencias que existen actualmente con el comediante Ricardo Quevedo, más conocido como ‘Cejaspobladas’.

Camargo, quien lanzó el proyecto ‘Comedia en la Kitchen’ junto al restaurante ‘The Kitchen Brothers’, busca ofrecer una noche especial en la que un destacado comediante del país entretenga a los comensales con sus relatos y comentarios, brindando así una experiencia divertida y memorable a través de la cuentería.

¿Qué pasó con Diego Camargo y Ricardo Quevedo?

En el lanzamiento de esta nueva propuesta, el comediante samario contó a Pulzo por qué se originó la enemistad con Ricardo Quevedo.

“No somos amigos. Soy un tipo que fui arrogante en una época, fui director de ‘Comediante de la noche’, cometí mucho errores en mi vida, pero esta misma me dio la oportunidad de corregir mis errores. Yo amé a Quevedo e hizo un papel clave en el cambio de la nueva comedia”.

Luego, contó: “En este momento de la vida, Ricardo Quevedo no ha trabajado más en la vida que solo para él. Me encanta su comedia, pero me da mucho dolor que él no me quiera hablar”.

Camargo. señaló a este medio: “Estuvimos en los 15 años de ‘The Suso’s Show’ el pasado 23 de agosto en el Movistar Arena y él no me quiso hablar, yo esperaba sentarme un segundo con Ricardo y decirle: ‘Usted y yo éramos amigos. Yo estoy muy viejo, tengo 50 años, yo quiero hacer las pases y confesar que fui un mal director y a él eso no le importa'”.

El exparticipante de ‘Masterchef’, dice admirar al comediante bogotano porque ha hecho cosas muy buenas en su trabajo y lo admira porque ha cambiado los conceptos.

“Conmigo no hemos empatado, entonces tengo celos, no es algo universal no lo puedo juzgar, creo que son celos profesionales, y me gustaría sentarme con Ricardo y abrazarnos, no quiero seguir cargando esta tristeza”

