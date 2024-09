La presentadora caleña Clara Rocío Bonilla se despidió de Noticias Caracol desde el estadio Pascual Guerrero, y con voz entrecortada le dijo adiós a su casa que la acogió por 17 años.

Ricardo Orrego y Daniela Pachón, periodistas de Noticias Caracol, le dieron paso a la periodista Clara Inés Bonilla, quien dio el informe especial sobre la llegada de las delegaciones a la ciudad de Cali para el inicio de la Copa Mundial Femenina Sub-20.

Al terminar el informe, Bonilla comentó:

“Yo me despido desde esta linda ciudad, no sin antes agradecer a usted, Ricardo y a Javier Hernández Bonett y a Lizeth Arango por estos 17 años en Caracol Televisión, son muchos años. Hoy cierro mi ciclo como periodista regional que siempre he considerado mi casa”.