En una reciente confusión mediática, César Corredor, mejor conocido por su personaje ‘Barbarita’ en el programa de televisión ‘Sábados felices’, tuvo que salir a redes sociales para aclarar que está vivo y goza de buena salud.

(Vea también: Dura reacción de Álvaro Lemmon a muerte de figura de ‘Sábados felices’: “Nos vemos pronto”)

Este malentendido se originó luego la lamentable noticia del fallecimiento de Jairo Susa Lizarazo, destacado libretista del mismo programa.

El error comenzó cuando Corredor publicó en su Instagram un mensaje de duelo por la muerte de Susa, destacando su importante rol como libretista en el programa cómico de Caracol Televisión.

Algunos medios de comunicación y usuarios en redes sociales interpretaron mal la publicación, asociando la imagen de Corredor, en su papel de ‘Barbarita’, con una frase que indicaba: “Descanse en paz”, llevando a la rápida difusión del rumor de su supuesta muerte.

Corredor, con el sentido del humor que lo caracteriza, no tardó en rectificar la situación mediante un vídeo, expresando su desconcierto y clarificando la confusión, tal como afirmó Olímpica Stereo en su portal:

“Están llegando demasiados mensajes y se está volviendo viral una foto de ‘Barbarita’ con el letrero. Aclaro que la persona que falleció fue Jairo Susa, un compañero libretista de nuestro programa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cesar Corredor (@cecorre_humor)

El humorista además incluyó una solicitud a los medios para ser cautelosos al difundir noticias, bromeando sobre las consecuencias de un error como este: “Por favor, no me maten tan rápido, mire que me sacan de Colpensiones“.

(Vea también: Integrante fallecido de ‘Sábados felices’ presentía la muerte: dio mensaje a Piter Albeiro)

Quién era Jairo Susa Lizarazo, de ‘Sábados felices’

Jairo Susa Lizarazo dejó una huella indeleble en ‘Sábados felices’, siendo uno de los pilares creativos desde su ingreso al programa en 1986. Durante más de tres décadas, Susa se destacó no solo como escritor, sino también como mentor de nuevas generaciones de humoristas y supervisor de segmentos del programa.

Su fallecimiento ha dejado un vacío enorme tanto en el programa como en aquellos que tuvieron el placer de conocerlo y trabajar con él. César Corredor también aprovechó para rendir homenaje a Susa, describiéndolo como un mentor y un verdadero amigo dentro de la industria del entretenimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.