Cindy Ávila, mejor conocida como la ‘Toxi costeña’, se ha convertido en una de las participantes más carismáticas y auténticas de ‘La casa de los famosos Colombia’.

A lo largo del ‘reality’, la cantante ha mostrado su personalidad extrovertida y divertida, pero también ha dejado ver el lado más íntimo y conmovedor de su historia de vida, especialmente cuando habló sobre sus dos hijos.

La cantante e ‘influenciadora’ alcanzó la fama luego del éxito viral de su canción ‘Macta llega’, un tema que la catapultó al reconocimiento en Colombia. Sin embargo, detrás de su energía contagiosa, se esconde una historia de lucha y superación.

Durante la dinámica La línea de la vida, en el ‘reality’ de Canal RCN, Ávila compartió detalles inéditos de su pasado, incluyendo su experiencia como madre soltera. La artista reveló que su primer hijo, Johan, nació cuando ella aún atravesaba una etapa difícil.

Según contó, su madre la echó de casa a los 15 años, obligándola a vivir en la calle y buscar cómo salir adelante. A pesar de las adversidades, encontró en la maternidad un motivo para seguir luchando.

“Decidí tener a mi hijo por encima de todo. Pasé mucha hambre y llegué a pensar que nacería débil o enfermo. Pero cuando lo tuve en mis brazos, me di cuenta de que él me daba vida. Fue la primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó”, confesó con emoción. Además de Johan, quien actualmente tiene 15 años, la ‘Toxi costeña’ es madre de una niña de 9 años.