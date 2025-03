‘Yo me llamo’ se ha convertido en el programa con un alto ‘rating’ en la televisión colombiana. Sin embargo, no solo el talento es merecedor de la audiencia sino los conflictos que se presentan entre los jurados del programa musical.

(Vea también: “Vete al diablo”: Amparo Grisales se peleó con César Escola y, ¿saldría de ‘Yo me llamo’?)

En el más reciente capítulo del programa que busca el doble perfecto, Grisales y Escola protagonizaron un altercado cuando evaluaban a la imitadora de Gloria Estefan.

¿Por qué se pelearon Amparo Grisales y César Escola?

Mientras el jurado analizaba su presentación, César Escola destacó que la participante tenía buenos agudos al cantar. Sin embargo, Amparo Grisales lo interrumpió y señaló que no podían relajarse en la competencia, ya que eso llevaba a los concursantes a descuidarse. Cuando César intentó continuar con su comentario, Amparo lo frenó de inmediato:”No, Cesitar, estoy hablando”, le dijo con firmeza.

Escola, sorprendido, le respondió que él también estaba dando su devolución, pero que, lo estaban censurando, entonces se callaba. “Me interrumpiste, no terminé de hablar”, agregó el argentino.

Pese al incómodo momento, el jurado continuó con la evaluación, y César señaló que la participante tenía muchos retos por delante. Grisales, por su parte, insistió en que debía exigirse más, especialmente porque esa noche le habían puesto un bailarín y debía demostrar su versatilidad.

El cruce de palabras continuó cuando César respondió con un “sí, sí”, lo que llevó a Amparo a reaccionar con ironía: “¡Ay, se va a poner bravo, qué pereza!” y luego le recriminó: “No se les puede decir que están perfectos cuando no están dando todo, César”. Ante esto, Escola intentó aclarar su punto: “Yo no dije eso”, pero la discusión escaló aún más cuando Amparo lo interrumpió nuevamente: “No, no me grites, César, no me subas la voz”.

Él, visiblemente incómodo, se defendió asegurando que en ningún momento había elevado el tono. La discusión causó revuelo entre los seguidores del programa, quienes no tardaron en comentar el tenso intercambio entre los dos jurados.

