‘Yo me llamo Martín Elías’ fue tendencia en redes sociales porque tuvo un colapso de frustración y cuando se bajó del escenario les dijo a sus compañeros que no sabía si podía continuar o no, debido a que consideraba que las palabras del jurado no habían sido justas.

Lo cierto es que, al otro día del incidente, tuvo que subirse nuevamente y probar su talento. La canción que presentó era una que ya tenía bajo control: ‘Diez razones para amarte’, por lo que todo salió como esperaba.

Amparo Grisales se puso feliz al darse cuenta de que el imitador pudo recuperarse de la mala racha con la que venía, teniendo en cuenta que es uno de los favoritos de muchos fanáticos del programa.

Antes de que los tres famosos dieran sus apreciaciones, él se disculpó, en especial con ‘Amparito’, por su mala actitud cuando se bajó del escenario. Aseguró que estaba dando todo de él.

Dichas palabras funcionaron porque los tres le echaron flores y dieron opiniones positivas acerca de su talento. Fue tan conmovedor el momento, que Laura Acuña y Melina Ramírez se pusieron a llorar.

En redes sociales reaccionaron a la presentación:

“Bello, sabía que lo dabas todo, eres mi ganador, Dios te siga bendiciendo y acompañando”, “te amamos ‘Martín'”, “magnífico, bello”, “excelente presentación ‘Tintin'”.

De ahora en adelante podría iniciar un buen momento dentro de la competencia, pero no puede descuidar los tonos altos que tanto le ha reclamado Amparo Grisales.

