En la madrugada del 7 de marzo, el reconocido actor y cantante colombiano César Mora compartió una dolorosa noticia: el fallecimiento de su madre, María de Jesús Hernández. A través de su cuenta de Instagram, el artista dedicó un sentido mensaje para despedir a quien fue, según sus palabras, la mujer más importante de su vida.

Murió la mamá del actor César Mora, María de Jesús Hernández

En una emotiva historia, Mora se refirió a su madre con el cariño de siempre, llamándola ‘Mamayo’, y expresó su gratitud y amor incondicional hacia ella.

“Se nos fue la mujer más importante de nuestras vidas, doña María De Jesús Hernández. Se mudó a un barrio generoso y amable, que la merece y la esperaba con ansias. Ya está cantándole ‘Si nos dejan’ a su Chepe. Aceptamos tu voluntad, papá Dios. Te rogué que la tuvieras con nosotros con salud y sin dolor, pero tú decidiste que, a sus 95 años, ya era suficiente y no merecía sufrir los rigores crueles de la enfermedad y el paso implacable del tiempo”, escribió el actor.

Con profunda nostalgia, César Mora, quien interpretó al abogado Antonio Sánchez, en ‘Yo soy Betty, la fea’, también compartió sus sentimientos de tristeza y remordimiento por no haber podido estar más tiempo con su madre en sus últimos días. Sin embargo, destacó que ella partió con el mismo amor y generosidad con los que vivió.

“Madre mía, fuiste ejemplo y maestra de generosidad, entrega y desprendimiento. Me queda la tristeza de no haberte disfrutado tanto como hubieras querido, pero te vas como viviste: amando sin reproches ni juicios”, expresó el artista de 64 años.

El actor, recordado por su participación en producciones como ‘Todos quieren con Marilyn’, ‘Escobar: el patrón del mal’, ‘Los Briceño’, ‘La nocturna’, entre otros, resaltó la huella imborrable que su madre dejó en su vida, especialmente en su amor por la música.

Para él, uno de los recuerdos más entrañables será escucharla cantar en su hogar, pues fue ella quien sembró en él la pasión por el arte.

“Cuando tu cuerpo dejó de responder y no pudiste salir a montar en TransMilenio, el mundo terrenal te aburrió y empezaste a pedir pista para el otro barrio, donde seguramente te recibieron con alegría y una canción. No dudo que ya viste a Celia Cruz y la invitaste a cantar Songo le dio a Borondongo, una de las primeras canciones que me enseñaste. Extrañaré tu alegría al entonar melodías y tu orgullo al ver que heredé tu amor por la música y ‘las representaciones’, como llamabas a mi oficio de teatrero”, concluyó Mora en su conmovedor mensaje.

