Las tensiones dentro de ‘La casa de los famosos Colombia‘ siguen en aumento, y esta vez los protagonistas de un intenso enfrentamiento fueron ‘la Toxi costeña’ y ‘La Liendra’.

(Vea también: Ex ‘Protagonista de novela’ quiere confrontar a Karina García por acabar su matrimonio)

Pelea entre ‘la liendra’ y ‘la Toxi costeña’ en ‘La casa de los famosos’

Todo comenzó cuando el ‘influencer’ paisa señaló a su compañera de haber contribuido a un ambiente incómodo en la casa, especialmente con los participantes llamados ‘Los lavaplatos’, insinuando que ella fomentaba una actitud negativa hacia ellos.

Ante esto, ‘La Toxi costeña’ no dudó en responder con su característico estilo frontal. En medio de la discusión, la barranquillera le dejó claro a ‘La Liendra’ que no se sentía afectada por las nominaciones, pero sí por las justificaciones que daban algunos para votar en su contra. “Tú crees que el mundo gira a tu alrededor, tú levitas. A mí tú no me importas”, le dijo, dejando en evidencia que no le preocupaba en lo más mínimo lo que él pensara de ella.

Antes de este enfrentamiento, ‘la Liendra’ había intentado mediar diciendo: “Si ustedes tienen un problema con alguien como José o Camilo, enfóquense en esa persona y no busquen a otra”. Sin embargo, sus palabras fueron rápidamente interrumpidas por ‘la Toxi costeña’, quien lo cuestionó directamente: “¿En qué te sentiste ofendido? ¿Te parece malo ser líder y que todos estén detrás tuyo? Eso a ti te gusta. Más bien dime qué tienes en contra de mí”, expresó con firmeza.

La única que tiene los pantalones bien puestos, para decirle las 3 verdades en su cara al intocable ridículo. #LaCasaDeLosFamosoCol2#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/6REqtGaslx — Mar🌊 (@Marapuello2) March 13, 2025

La discusión fue subiendo de tono cuando ‘La Liendra’ le exigió que no lo mencionara más, a lo que ‘la Toxi costeña’ respondió tajante: “No, ‘Liendra’, yo no te he mencionado. Métete algo en la cabeza: el mundo no gira a tu alrededor. Estás acostumbrado a que la gente te lambonee, pero para mí eres una persona más en la casa. A mí tú no me importas”.

Lee También

Para rematar, la ‘influencer’ costeña le lanzó un último dardo: “Te mencioné porque todos andan detrás tuyo como pollitos, no tienen criterio”. Este enfrentamiento dejó claro que dentro de la competencia las alianzas y estrategias están provocando cada vez más roces entre los participantes.

¿Dónde puedo ver ‘La casa de los famosos Colombia’?

El programa se emite de lunes a viernes a las 9:00 p. m. Además, si se pierde algún episodio o prefiere seguir el minuto a minuto de lo que ocurre en la casa, puede acceder a los contenidos exclusivos a través de la plataforma digital de RCN, disponible en su sitio web oficial y su aplicación móvil.

Los fines de semana puede ver el ‘reality’ a las 8:00 p. m. hasta las 10:30 p. m.

También encontrará resúmenes y entrevistas en las redes sociales oficiales del programa, las cuales estarán conducidas por la ‘host’ digital, Ornella Sierra.

* Pulzo.com se escribe con Z