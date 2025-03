Una nueva controversia relacionada con la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ se desató este miércoles 12 de marzo, luego de que en redes sociales circulara un video que ha provocado una ola de reacciones entre los seguidores del ‘reality’.

Diferentes usuarios se pusieron de acuerdo y pidieron la expulsión del ‘influenciador’ Mauricio Gómez, conocido como ‘la Liendra’, ya que protagonizó un incidente que involucró a su compañero Emiro Navarro.

En las imágenes, captadas por las cámaras que transmiten 24/7, se observa a ‘la Liendra’ jalándole el cabello a Emiro, uno de los participantes más queridos de esta edición. El momento, que algunos califican como una agresión, provocó indignación entre los televidentes, quienes no tardaron en expresar su descontento en plataformas como X.

Acá, el video de lo sucedido:

Aunque el contexto exacto del altercado no está claro en el clip, la acción ha puesto en el ojo del huracán al creador de contenido quindiano, debido a que, por más que haya sido un juego, terminó agrediendo a Emiro.

—Descarado, atrevido, sinvergüenza— dijo ‘la Liendra’, justo antes de jalarle el cabello a su compañero.

—Me jaló el pelo y tengo una condición médica en el cabello— respondió Emiro mirando a las cámaras.

—¿Cuál condición? Dígala— comentó ‘la Liendra’.

—Yo te dije ya. No lo voy a decir porque no me gusta hablar de esos temas— contestó Emiro.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes usuarios en X pidieron inmediatamente la expulsión de ‘la Liendra’.

“Saquen a ‘la Liendra’ por agresión”, “¿dará para nominación?”, “eso es agresión”, “que lo nominen”, “placazo y sin derecho a salvación”, “deben sacarlo por agredir a un compañero”, “el señor puede hacer y decir lo que quiera”, “seguro no pasará nada”, “eso merece sanción”, “RCN no hará nada”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿Qué participantes han salido de ‘La casa de los famosos’ sin ser eliminados?

Este no es el primer roce que se vive en el ‘reality’, donde las tensiones entre los participantes han sido una constante. Sin embargo, el hecho de que haya evidencia visual ha llevado a que los fanáticos pidan una sanción ejemplar, recordando casos previos como la salida de Jery Sandoval por agredir verbalmente a Yaya Muñoz y Emiro Navarro en los primeros días.

A Jery Sandoval se sumó Mauricio Figueroa, quien salió del programa por recomendación psicológica después de pedir en reiteradas ocasiones que lo sacaran por votaciones.

