Este miércoles 12 de marzo se llevó a cabo un nuevo ejercicio de denuncias dentro de ‘La casa de los famosos’, por lo que Sevillano hizo el papel de juez para declarar culpables o inocentes.

(Vea también: Nueva dinámica en ‘La casa de los famosos’ tiene preocupado a más de un habitante)

Una de las denuncias fue contra los lavaplatos, la cual fue hecha por Melissa Gate, una de las participantes más controversiales de la actual temporada. Según lo leído por Karen Sevillano, la denuncia decía lo siguiente:

“Los lavaplatos votan en manada para así sacar a algún participante de la casa. Este grupo no está haciendo la tarea asignada en el tiempo que se requiere y les sirven más comida que al resto de la casa”, citó la ganadora de la primera temporada.

Al escuchar eso, Melissa Gate pasó al frente y se hizo responsable de lo mencionado anteriormente.

“Últimamente, los veo muy dispersos y no hacen sus tareas a tiempo por estar en reuniones de faldas y ya parecen las chicas fuego. Parecen las chismosas de la casa. Hagan primero la tarea de lavar los platos y después se van a hacer sus estrategias o reuniones”, aseguró en su intervención.

Una vez se terminó la dinámica, Mauricio Gómez —nombre real de ‘la Liendra’— buscó a Melissa Gate para reclamarle por lo que había dicho. Ante el reproche, la creadora de contenido no se quedó callada y le respondió sin pensarlo.

“Yo pude haberme quedado sentada y decir ‘yo no lo dije’ […]. Yo me hago responsable. Tenía la opción de haberme quedado en la silla como una hipócrita y una estúpida. Pero no lo hice, me paré y asumo las consecuencias de mis actos porque esa soy yo”, señaló.