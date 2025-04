Durante 17 años, la actriz Marcela Carvajal compartió su vida con Beto Gaitán, entrenador físico y empresario del mundo ‘fitness’. Juntos construyeron una familia sólida y discreta, y en más de una ocasión, la actriz compartió con orgullo y cariño momentos familiares en sus redes sociales.

La última imagen que publicó Marcela Carvajal de su esposo

Uno de esos gestos fue un mensaje especial publicado el 16 de junio del año pasado, con motivo del Día del Padre. Acompañando varias fotografías familiares, Carvajal escribió unas sentidas palabras para Gaitán: “Mejor papá para mis hijas no pude escoger, gracias por ser un papá espectacular. Better father for my daughters impossible!! Thank you”, expresó con emoción.

Además, aprovechó para enviar un mensaje afectuoso al abuelo de sus hijas: “Al abuelito Enrique Gaitán un abrazo por ser el papá mayor y el más divertido”.

¿Por qué se separó Marcela Carvajal y su esposo?

Sin embargo, en los últimos días, Carvajal sorprendió a sus seguidores al revelar que su matrimonio había llegado a su fin. En una entrevista exclusiva con la revista Aló, la actriz habló por primera vez del proceso de separación y los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión.

De manera sincera y serena, Carvajal explicó que desde hace algún tiempo venía sintiendo que algo no funcionaba en su relación de pareja. En busca de una solución y con la esperanza de revitalizar su vínculo con Beto Gaitán, decidió mudarse a Estados Unidos junto a su familia.

Según contó al medio en mención, el cambio de ambiente fue un intento consciente por salvar su matrimonio. “Pensé que si cambiábamos de entorno, si mirábamos hacia adelante en otro lugar, de pronto las cosas se sentirían distintas… pero no fue así”, confesó con honestidad.

La actriz reconoció que la decisión de separarse no fue fácil y que, como ocurre con muchas personas que atraviesan por procesos similares, el camino estuvo lleno de dudas y reflexiones profundas. A pesar de las dificultades, aseguró que asumir la ruptura fue una forma de reconectarse consigo misma y de priorizar su bienestar emocional.

“Creo que cualquier mujer u hombre que haya atravesado por esto entiende lo difícil que es. Son procesos muy personales y distintos, pero todos requieren mucha fuerza. En mi caso, llevaba mucho tiempo sintiendo que algo no estaba bien, y tomar la decisión de separarme fue también un acto de amor propio”, declaró con valentía la actriz.

Lejos del drama o la confrontación, Marcela Carvajal compartió su experiencia desde un lugar de crecimiento personal, resaltando la importancia de escucharse a uno mismo y de tomar decisiones desde la conciencia. También dejó claro que, a pesar del final de su relación, sigue valorando profundamente a Beto como el padre de sus hijas y como alguien que hizo parte esencial de su vida.

La separación de la pareja ha sido manejada con madurez y respeto, sin polémicas públicas, lo cual ha sido admirado por sus seguidores. Marcela ha optado por continuar su vida centrada en su carrera artística y en sus proyectos personales, en los que seguramente este nuevo capítulo marcará un antes y un después.

Su historia es un recordatorio de que las relaciones evolucionan y que, en ocasiones, el mayor acto de amor hacia los demás comienza por uno mismo.

