En esa producción, los personajes de Cano y Acevedo (los protagonistas) terminaban enamorados, pero la ficción superó a la realidad, y los actores se casaron en la vida real.

En la entrevista con Acuña, la actriz reconoció que era muy joven (tenía 20 años) y que en verdad ella se enamoró de Pablo (el personaje) y de la historia de amor la novela; por eso el matrimonio no duró mucho y terminaron divorciándose.

Todo sucedió después de que él regresó de ‘La isla de los famosos’. Mientras su esposo estaba en el ‘reality’, la tolimense se enamoró de otra persona, y cuando él volvió se enteró de todo.

“Cuando Roberto volvió de la isla yo ya no sentía nada y él se dio cuenta. En esa época no había WhatsApp, eran mensajes de texto; yo no borré los mensajes de texto [que al parecer se enviaba con la otra persona], Roberto agarró mi celular, imprimió todos los mensajes y me dijo: ‘No separamos’ y yo ‘Ok’ y así fue”, contó la ganadora de ‘Masterchef’ 2023, programa por el que sufrió una depresión.