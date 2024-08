Carolina Acevedo es una de las actrices más reconocidas de Colombia, pues su amplia trayectoria ha hecho que muchas personas la tengan presente debido a su talento y belleza.

De hecho, el año pasado fue centro de discusión por su participación en el programa ‘Masterchef, Celebrity’, el ‘reality’ de cocina que al final terminó ganando por encima de Adrián Parada, Daniela Tapia y Nela González.

Sin embargo, lejos de disfrutar el momento, este programa le trajo muchos problemas psicológicos, pues era muy criticada en redes sociales y eso la terminó afectando mucho.

Más allá de eso, igual Carolina Acevedo se llevó la suma de 200 millones de pesos, los cuales en su momento se dijo que fueron invertidos en una lujosa camioneta. Sin embargo, un año después, la actriz confesó la realidad del destino de ese dinero.

Qué hizo Carolina Acevedo con su premio de ‘Masterchef’

En una entrevista con la emisora Los 40, Carolina confesó que es la primera vez que habla del programa y que entiende que muchos estén interesados acerca de qué hizo con ese dinero.

“Esa plata la guardé, la puse en un CDT para mi hijo. Es para Matías, para que cuando cumpla 18 años monte su negocio, que ya lo tiene clarísimo. Él quiere comprar apartamentos cerca a universidades y arrendarlos para estudiantes”, dijo Acevedo.

“Yo le dije que tenía que estudiar rápido para que me maneje las finanzas porque por este lado no hay nada. Donde yo no hubiera metido esa plata a un CDT, yo ya me la hubiera gastado hace rato”, concluyó.

Con esto se acaba el rumor de que usó ese premio para una camioneta, pues en su momento, apenas terminó el programa, se le vio muy feliz estrenando una Nissan Pick-up Frontier, pero esa la habría comprado con otros ahorros que tenía.

