Carolina Acevedo, que confesó que dejó de ver ‘Masterchef’ antes de conocer el veredicto que la dio como vencedora, también fue contundente con una determinación sobre su futuro actoral.

Luego de convertirse en la ganadora de la edición de 2023 del concurso de cocina de Canal RCN, la tolimense explicó a qué se dedicará, en postura que la dejará muy lejos del ámbito en el que más ha brillado.

¿A qué se dedicará Carolina Acevedo después de ganar en ‘Masterchef’?

La artista indicó en entrevista en el podcast de ‘El zoológico’ en Spotify que decidió tomarse un tiempo sabático lejos de la actuación, con lo que no participará en proyectos de RCN, Caracol ni otros fuera de la pantalla chica.

“Ahora me llamaron para hacer teatro. Les dije que no quiero y después de ‘Masterchef’ salí muy cansada. Dije este año me lo voy a tomar para mí, para hacer mis proyectos, para hacer mis cosas. No quiero ser empleada por este año. Pero es este año no más”, afirmó.

Acevedo explicó que se encaminará en un emprendimiento con su novio, en el que mezclará los conocimientos que adquirió gracias a ‘Masterchef’ y los desplazamientos que su pareja hace por el mundo.

¿Quién es la actual pareja sentimental de Carolina Acevedo?

Lucas Jaramillo es un diseñador biónico, que se autodenomina como nómada, en un estilo de vida que ahora le abre las puertas a la tolimense para tomarse un espacio en su carrera actoral.

De hecho, fuera de la pantalla chica, Acevedo contó que tiene un proyecto con ‘el Negrito’ para aprovechar su experiencia en ‘Masterchef’, luego de la química que tuvieron durante ese ‘reality’.

Sin embargo, el novio de la ganadora de ‘Masterchef’ es admirador de ella y se ha mantenido firme para apoyarla en este nuevo paso de su vida, después de la experiencia en el concurso de culinaria.

