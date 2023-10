Carolina Acevedo se proclamó como la ganadora de ‘Masterchef celebrity’ y luego de su participación fue entrevistada en Mañana Express, el programa matutino de Canal RCN, en donde reveló varias de las cosas que se aproximan en su carrera y los aprendizajes de participar en el famoso programa.

Ella misma confesó que se enfrentó mucho con varios de sus posibles defectos al ver las emisiones de los capítulos, como el ser muy competitiva o varias formas de actuar en las que, según dijo, la sacaron de contexto.

Incluso, señaló que dejó de verse los capítulos editados que salían emitidos puesto que le aterraron varias cosas descontextualizadas y comentarios de sus competidores.

“Había momentos en los que yo decía ‘por qué reaccioné así’. Yo lloro, soy llorona y emocional, soy superconsentida. Un día dije ‘¿sabes qué? yo no me quiero ver más’ y nunca más volví a ver ‘Masterchef’, hasta la final. […] Era un programa editado que salía de contexto. […] Soy muy expresiva, entonces todo se me nota. Dejé de verlo no por mí, sino por lo que decían ciertos personajes de mí. Eso me afectó y ya no lo quise ver más”, dijo en la entrevista para ese programa.