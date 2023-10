Se trata de la ayuda que le brindó Harry Sasson, reconocido chef que sacó tiempo para colaborarle a Carolina Acevedo con el menú que iba a presentar en la final, contó ella en RCN.

“No hice ninguno de esos platos. El día anterior, Harry Sasson me ayudó a montar mi menú, fui a su cocina, él cocinó, yo anotaba, pero no los ensayé. Y fue como: ‘Me voy con lo que me enseñó el chef’, y mira, ese fue el resultado”, dijo la actriz en este video (desde el minuto 5:06)