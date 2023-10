El domingo 8 de octubre de 2023 se conoció que la ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ era Carolina Acevedo, superando en la final a Adrián Parada, Daniela Tapia y Carolina Acevedo. Pero la mayor rivalidad de la tolimense fue con Martha Isabel Bolaños y justamente ella dejó un par de mensajes en redes que muchos entendieron con ‘vainazos’ para la ganadora.

(Lea tambíen: Carolina Acevedo y Lucas Jaramillo cuentan su historia de amor: “Parecíamos adolescentes”)

Además, en una de esas publicaciones aparecía Adrián, que tuvo una última prueba muy mala, pero que fue el ganador moral para muchos. Y la propia Martha se incluyó en ese grupo de las personas que esperaban el triunfo del comediante paisa.

Martha Isabel no guardó sus mensajes porque Carolina Acevedo ganó ‘Masterchef celebrity’

El martes 10 de octubre, después de haber estado en compromisos en el Canal RCN y en entrevistas sobre lo que fue la definición del concurso de cocina, Adrián Parada estaba en el aeropuerto de Bogotá y se encontró a Martha Isabel Bolaños. Aunque él fue el que grabó el video del encuentro y subió la historia a sus redes, ella la compartió con un mensaje corto y contundente:

“Encuentro feliz con mi ganador”

Así quedó claro que la actriz que personificó a la recordada ‘Pupuchurra’ en ‘Betty, la fea’, no quedó conforme con el triunfo de Carolina Acevedo, por eso ni siquiera se unió a las felicitaciones que hubo cuando grabaron el final del programa con y la entrega del premio a la triunfadora.

En la conversación que tuvieron Parada y Bolaños, no hubo mayores mensajes, una interacción normal entre dos personas que compartieron tanto tiempo en las cocinas instaladas en la sede del Canal RCN:

– Adrián: “Amigos, no le cayó nada a la sopa. Mirá… Mirá a la Martha Bolaños” – Martha: “Hola, mi amor, encuentro feliz” – Adrián: “Pura fama, yo ahí mojando pantalla”

Pero en la siguiente historia de Instagram que se vio en el perfil de Martha Isabel Bolaños había un video que hizo una seguidora de ella, en ese clip se recuerda el momento de más tensión que vivió con Carolina Acevedo. El episodio en el que le puso un delantal negro a ella y Diego Sáenz y que supuestamente habría cocinado mal, junto a Natalia Sanint, para tener esa posibilidad de castigo. Pero el video no es nada sin el mensaje que lo complementa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

En el texto se lee: “I can’t do anything better than you” (No puedo hacer nada mejor que tú), pero en el audio de fondo se escucha: “I can do anything better than you” (puedo hacer cualquier cosa mejor que tú). Y ese fragmento de canción que suena es original de un musical de Broadway llamado ‘Annie Get Your Gun’ y la escena en el que los actores cantan esto es en medio de una pelea de pareja en el que cada uno le saca en cara al otro que es mejor haciendo varias tareas.

(Vea también: Pifia en “filtración de finalistas” de ‘Masterchef’: eliminaron 2 famosos erróneamente)

Así que, el mensaje de que debía ganar Adrián Parada y el video de esa escena que quedó en la memoria de los televidentes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, tienen una destinataria más que clara: Carolina Acevedo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.