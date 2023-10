La final de ‘Masterchef celebrity Colombia’ del año 2023 dejó a Carolina Acevedo como la gran ganadora, causando todo tipo de reacciones, algunas por inconformidad y otras por reconocimiento. Y aunque los tres chefs fueron los grandes apuntados por el público, Nicolás de Zubiría se llevó gran cantidad de críticas por un comentario que habría sido “clasista”.

Esto pasó durante la evaluación de los platos de los cuatro finalistas que estaban haciendo De Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier. Las calificaciones terminaron siendo sorpresivas, por las fallas de los participantes, pero también por las fuertes críticas que hubo de los expertos.

Las palabras puntuales del jurado costeño fueron sobre el segundo plato fuerte de Daniela Tapia, que era un cerdo albardado con tocineta y espárragos, pero su aspecto no gustó a los tres jueces. Pero los términos que usó De Zubiría fueron muy criticados y llevaron a que calificaran de “clasista” su evaluación al escuchar que dijo:

“Parece como de matrimonio de bajo presupuesto… todo acuoso, mira el agua que bota el puré, no sé si es el agua del cerdo. Esta salsa, con estas cebollas, todas rotas, no comprendo. Arrancó divino y ha ido perdiendo paso, ‘Dani’”.

Los comentarios de Carpentier y Rausch también fueron fuertes, ya que el emplatado, el sabor y la ejecución de Daniela no fue la mejor. Pero el tono y las palabras de De Zubiría sobre el “matrimonio de bajo presupuesto” no pasaron inadvertidas y por eso hubo tantas reacciones.

Estos fueron algunos de los que rondaron con el ‘hashtag’ del programa y por eso se vieron en la tendencia de la noche del domingo 8 de octubre de 2023:

“¿Qué me dicen el comentario clasista y arribista, de Nicolás? ‘Matrimonio de bajo presupuesto’. Alguien me explica ese comentario qué”, “que hp comentario tan feo y clasista el que hizo Nicolás: ‘Matrimonio de bajo presupuesto’. Nooo muy fuera de lugar”, “a Nicolás le faltó decir que el arroz con leche es para completar el postre del matrimonio de bajo presupuesto”, “El comentario clasista y elitista de Nicolás de Zubiría no tiene nombre. ‘Parece plato de matrimonio de bajo presupuesto’. ¿En serio? Aunque hay que decir que en los matrimonios de ‘bajo presupuesto’, como usted les llama, dan comida en abundancia y más rica”, “Daniela presentó un cerdo con espárragos y Nicolás le dijo que estaba horrible, que parecía un plato de matrimonio de bajo presupuesto. Fue muy prepotente y lo dijo con un asco”, etc.