Estas dos semifinalistas de la versión 2023 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ han sido protagonistas de algunos enfrentamientos y cruces durante la competencia. Y ahora, cuando está en juego el cupo a la gran fase final, la tensión subió y Daniela Tapia se quejó por lo que cree que pasa con los jueces y Carolina Acevedo.

Aunque ‘Caro’ es la que más críticas despierta, por algunos episodios con Martha Isabel Bolaños y Zulma Rey, ‘Dani’ también ha coleccionado unos cuantos episodios y comentarios que la han dejado a la vista de los televidentes por su personalidad. Y en el programa emitido el martes 3 de octubre de 2023 fue un comentario de la última mencionada la que abrió la polémica.

Daniela Tapia y sus errores en el plato de Jorge Rausch

La prueba consistía en replicar un ‘plato insignia’ de alguno de los tres chefs del programa de cocina del Canal RCN, la suerte llevó a que Tapia y Acevedo tuvieran que hacer el plato que les enseñó Jorge Rausch, así que estaban en un pequeño duelo de ellas. Por otro lado, Marianela ‘Nela’ González tuvo que hacer un complicado plato del chileno Christopher Carpentier y en otro pequeño desafío estaban Natalia Sanint y Adrián Parada haciendo un plato de Nicolás de Zubiría.

Cuando terminó el tiempo, empezaron a pasar al atril los participantes y Daniela sorprendió porque el trozo de pato no estaba tajado y ella simplemente dijo: “Se me olvidó”, lamentando que no había hecho lo más fácil. Pero cuando empezaron a evaluar en detalle, los chefs descubrieron que faltaron varios ingredientes y ella explicó que tuvo un corte y no pudo poner todo lo que Rausch señaló.

Al probarlo, el propio creador del plato dijo que no tenía el sabor que él esperaba para el ácido de la salsa. Mientras que De Zubiría dijo que estaba pasado de cocción y que el error de los ingredientes era muy evidente, pero que sabía bien. Y Carpentier solo apuntó que le encantaba el sabor.

Los nervios de Daniela se notaban, ya que tuvo errores grandes y ante las cámaras del programa dijo:

“No sé cómo van a votar. Ojalá voten lo mejor posible… Se me olvidaron cosas, ¿qué le vamos a hacer?”.

En total, la actriz de origen cubano sacó seis puntos porque cada uno de los jurados le dio dos puntos de tres disponibles para calificar.

Daniela Tapia, inconforme por calificación a Carolina Acevedo en semifinal de ‘Masterchef celebrity Colombia’

Visualmente, Carolina Acevedo hizo un plato más parecido al original, tal vez el tamaño de los cortes y el color de la salsa era diferente. Pero la crítica más directa la hizo Nicolás de Zubiría porque la salsa estaba grasosa, mientras que Jorge Rausch reiteró lo que le había dicho a Daniela con la salsa y los picos de sabor.

En los comentarios que se dan posterior a la prueba, Daniela Tapia puso su queja y fue similar a la que había hecho antes por un concepto De Zubiría, por tener supuestas preferencias por otros famosos del programa. Esta vez, ‘Dani’ habló en general de los tres jueces:

“Sin duda, ‘Caro’ cocina bien, cocina muy bien. Pero cuando ha tenido errorcitos, se hacen los ciegos”.

Pareciera que los integrantes de la producción le mostraron a ‘Caro’ lo que dijo su rival y se mostró molesta y también salió con una frase fuerte:

“¡¿Es en serio, me estás jodiendo?! Noh, mar!>@ tampoco ¡Noh!”.

A Carolina Acevedo le dieron ocho de nueve puntos posibles, así que quedó por encima de Tapia, que hizo mala cara cuando vio la calificación. Y en la entrevista posterior hubo un comentario que no terminó la cubana, que dejó muchas dudas sobre sus sensaciones en esta fase final:

“A los chefs siempre les gusta la comida de ‘Caro’, entonces…”.

Y cerrando el episodio entre las dos actrices, Acevedo le bajó la importancia a la molestia de su colega:

“’Realmente se afecta por una cosa que no debería afectarle, porque al final, es un juego”.

Al final, la competencia general, entre todos los platos, ganó ‘Nela’ González con un plato más complicado y con errores menores para llevarse 9 puntos de 9 que podían dar los jurados.

