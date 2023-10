La también humorista sorprendió a sus seguidores este lunes 2 de octubre con una publicación en redes sociales en la que confirmó que pasó por el quirófano por una cirugía bariátrica que le practicaron.

Según contó, gracias a ella comenzará un proceso de reducción de peso en el que durante los primeros seis meses podría llegar a bajar al menos 15 o 20 kilos.

Para ello, la locutora tendrá que llevar a cabo una estricta dieta alimenticia en la que disminuirá el consumo de carbohidratos, harinas y dulces, mientras que aumentará el consumo de proteínas.

Por qué se operó Natalia Sanint, de ‘Masterchef’

Este martes, la humorista le contó al programa ‘Lo sé todo’ que el motivo por el que se hizo la operación fue un trastorno que le detectaron.

“Fui diagnosticada con un trastorno compulsivo alimenticio, es decir yo como muchísimo, en cantidades […]. Hay gente que le dice a uno: ‘Usted para qué se hace eso, no sea floja, vaya haga ejercicio, dieta… a toda hora operándose y arriesgando la vida. Eso no es necesario, coma menos, deje la tragadera, gorda’”, aseguró Sanint en el programa de chismes.

En su relato, la semifinalista de ‘Masterchef’ dio detalles de lo que sucedía en su cuerpo, el cual llegó a pesar varios kilos de más.

“Alcancé a llegar a 99 kilos, casi 100, con 1.63 de estatura, estaba muy pesada y fue porque empecé a tener atracones de comida, que era comerme 6 roscones de arequipe con un café con leche grandote, después un paquete de papas… mis atracones no tenían pare incluso hasta que sudaba y me enfermaba”, agregó la locutora.

Por último, señaló que tuvo problemas con la ropa puesto que no era fácil encontrar tallas y comenzó a deprimirse. Esto, al parecer, fue uno de los motivos que la llevó a tomar la decisión de operarse.

“No me sentía bien al verme, me empezó a doler la rodilla derecha y todo eso me hizo caer en cuenta de que podía salírseme de las manos. Por eso dije vamos a hacerlo”, concluyó en el mismo medio.

