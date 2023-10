Iván Ramiro Córdoba, más conocido en las redes sociales como ‘el Negrito’, fue el último eliminado del ‘reality’ de cocina ‘Masterchef Celebrity’ antes de que los chefs escogieran al grupo de cinco semifinalistas que disputarán la recta final de la competencia para famosos.

(Vea también: Martha Isabel Bolaños dice qué pasó con Chris Carpentier en ‘Masterchef’, ¿hubo gusto?)

El ‘influencer’, que se centra en el humor como su mayor fortaleza en las plataformas digitales, salió por la puerta grande del programa, a pesar de que para muchos, la decisión del jurado, conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier (que tiene hijo con porte de galán), no fue la más acertada.

Esa premisa coincide con los comentarios de muchos usuarios de X (antes Twitter) que valoraron el plato que presentó el ‘Negrito’ mucho más que el que mostró Carolina Acevedo ante los chefs para la evaluación final.

Según sus quejas a manera de memes, burlas y otros mensajes, el concursante costeño cocinó un plato fuerte completo y con los ingredientes que el jurado le señaló que debía usar para emplatar la preparación del reto del capítulo 116, es decir, una guarnición, puré y carne de cerdo.

En cambio, Acevedo, reconocida actriz que estuvo en la telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, entre otras, se puso nerviosa en su preparación y se le olvidó preparar la salsa que debía llevar uno de los componentes del plato.

Así lo expuso el usuario @andchisco en su perfil de X, quien fue el vocero de muchos que opinaron lo mismo con respecto a la decisión que tomó el jurado de dejar en el ‘baile de los que sobran’ a ‘Negrito’.

hpta van a sacar al negrito en vez de Carolina que no hizo ni salsa

Es que no me parece que califiquen a unos con el “reto de eliminación” y a otros así les vaya mal los salven por platos que presentaron en otros retos re(?) #MasterChefCelebritycolombiapic.twitter.com/dRknOh5yrO

— ⁷ 3D 💜 ʟᴀʏᴏꪜᴇʀ (@AndChisco) October 3, 2023