Jaramillo —que sigue trabajando detrás de cámaras, aunque no volvió a aparecer en televisión— ahora es nómada, es decir, que no tiene un lugar fijo de residencia, contó en 15 Minutos.

(Vea también: Quiénes han sido los amores de Carolina Acevedo, de ‘Masterchef’; uno tuvo líos judiciales)

“No tengo casa, ni carro, no pago servicios, ni pago nada; entre más rápido me salga del sistema, más feliz voy a ser; incluso, me hago mis pantalones. Esta ha sido una experiencia interesante y muy bonita”, declaró el novio de Carolina Acevedo en la revista.