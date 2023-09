Carolina Acevedo habló de los desencuentros con la famosa ‘Pupuchurra’ en una entrevista con 15 Minutos, y dejó claro que eso pasó, y se quedó, dentro de la competencia.

“Con Martha pasó una cosa supercuriosa; en Cartagena tuvimos una pelea, yo por metida me puse a defender a Daniela en un reto y Martha me dijo una palabra que no me gustó, yo le reclamé, y me puse a llorar; luego paso cosa y otra, pero todo dentro de la cocina”, indicó la actriz.

La bogotana, con la que Zulma Rey tampoco tuvo una buena relación, admitió que no tuvo química con Bolaños, pero reconoció que son cosas que suceden en la vida real.

Carolina Acevedo dice cómo se lleva con Martha Bolaños fuera de ‘Masterchef’

La actriz aseguró, en la revista, que luego de ‘Masterchef’ tiene una relación “cordial” con la caleña, y reconoció que a veces las cosas en televisión no se muestran como son, sino que son editadas.

“Las dos somos de carácter fuerte y no tenemos química y eso pasa en la vida real, pero la respeto y no le guardo ningún rencor. Además, todo lo que ves en televisión lo editan y a veces nos ponen como un par de brujas”, agregó.

En un capítulo del programa, Acevedo y Martha Bolaños también indicaron que no había rencor entre ellas y que el respeto primaba en su relación.

La intérprete de Rosmery, en ‘Nuevo rico y nuevo pobre’, en cambio, fortaleció su amistad con colegas como Károll Márquez, ‘Nela’ González, Juan Pablo Barragán y Juliana Galvis, con los que sí tuvo una cercanía en el concurso de RCN.

Esta es una foto de ella con varios de sus amigos de ‘Masterchef’:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolina Acevedo ❤️♾ (@acevedocarolina)

