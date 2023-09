Ya se sabe que la edición de este año de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ se grabó en el primer semestre del año y solo hasta ahora se están viendo los capítulos y pruebas que ocurrieron hace varios meses. Y en el episodio emitido el lunes 25 de septiembre de 2023 se notó la tensión entre la actriz Daniela Tapia y el chef Nicolás de Zubiría.

Todo se dio durante la calificación que le estaban dando los jurados al plato que había preparado esta mujer, que es de origen cubano, pero ella no aguantó un comentario con crítica y decidió justificarse. Pero como no era la primera vez que reaccionaba así, pareciera que quisieron ponerle un límite.

Cruce de Daniela Tapia y Nicolás de Zubiría en ‘Masterchef’

La prueba de cocina enfrentó a Daniela Tapia con Carolina Acevedo, tenían que preparar un huevo escocés y entre las dos iba a salir una ganadora de tiempo para el próximo reto de eliminación.

Acevedo pasó primero con su plato y no le fue muy bien, porque por dentro la preparación estaba cruda, además que tuvo un corte profundo en un dedo y no terminó como esperaba la prueba. Por eso, Tapia pensó que iba a ganar, pero cuando empezaron los comentarios de Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, se escucharon los alegatos de Daniela.

Además de que también estaba cruda la capa de carne que rodeaba el huevo, el tema más negativo fue el sabor, en exceso, a ajo en el plato de la actriz. Aunque los tres elogiaron la espuma de espárragos que acompañaba al plato fuerte y ella se emocionó, todo cambió con las críticas que llegaron después:

– Carpentier: “Es muy elegante todo, la espuma es muy rica, pero el retrogusto que te queda es solo ajo. El sabor es lo que tiene la comida, pero no es el gusto. Y de la comida no puede quedar gusto porque en un restaurante pasa de plato a plato, sin tener el gusto del plato anterior”.

– De Zubiría: “¿Cómo trabajaste el ajo en esta receta?”.

– Daniela: “Señor, lo que pasa es que yo soy criada con mucho ajo, entonces mi paladar nunca siento mucho ajo”.

– De Zubiría: “No, no, no. Mira, yo soy ‘ajero’ y me encanta el ajo, pero uno tiene que aprender a trabajar el ajo. Sobre todo, para no generar retrogusto”.

– Daniela: “Tiene que ser, para mí, bajo en ajo…”.

– De Zubiría: “¡Escucha, ‘mija’, Dios mío! Una manera en la que poder bajarle la potencia es confitándolo (el ajo)…”.

En las entrevistas posteriores de los compañeros de Daniela, ellos reconocieron que “discute mucho y no solo en la competencia” y que no es fácil decirle las cosas.

Daniela Tapia acusó a Nicolás de Zubiría de no juzgarla bien en el programa

A pesar de que le dio consejos para que no repitiera el error en el futuro, en la entrevista posterior, que dan los participantes de ‘Masterchef celebrity’ ante las cámaras de la producción, mostró su inconformidad sobre Nicolás, dando a entender que la ha afectado con sus calificaciones y favoreció a otros:

“Lo que me molesta es que, en otras ocasiones, se hace el ciego, con otras personas. Entonces, es como que: – Ok, no me voy a detener ahí, porque me amargo -”.

Aunque no es la primera vez que pasa, en esta edición o en anteriores, con quejas de concursantes sobre alguna supuesta preferencia de los jurados. Lo que dijo Daniela Tapia sobre Nicolás de Zubiría deja abierta la lectura para saber con quién pudo dejar pasar errores y que ella considera que fue apropósito.

Y al final los minutos no le llegaron ni a Carolina Acevedo ni a Daniela Tapia, los jueces fueron justos y los errores de cocción les costaron una doble derrota en este duelo.

