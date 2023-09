Jorge Rausch es uno de los exponentes en la gastronomía colombiana más relevantes de los últimos años. Su participación como jurado en ‘Masterchef’ y sus restaurantes le han dado renombre en el sector, pero aunque hoy goza de mucho éxito, antes las cosas fueron bastante duras para él. Decidió abrir su corazón y contar la dura anécdota de violencia que vivió cuando comenzó a cocinar en el exterior.

Él contó, en ‘La sala de Laura Acuña’ que luego de estar en el Ejército y decidir que los suyo era la cocina, decidió irse a Londres para estudiar gastronomía, en una de las mejores escuelas en el área y luego de eso consiguió un empleo en uno de los mejores restaurante de Oxford.

“Yo trabajé en Inglaterra, en los años 90, era como trabajar en ‘Hell’s Kitchen’, de Gordon Ramsey, que dirige la cocina y a las patadas. Era muy estricto mi jefe. Era duro”, narró en el programa emitido por YouTube.

Señaló que, bajo su experiencia, los ingleses en las cocinas son racistas y que esto le generó agresiones sistemáticas en el lugar de trabajo en el que estaba. “Era difícil ser colombiano, judío, mayor en una cocina”, dijo, agregando que, luego de una equivocación que cometió, lo encerraron y lo golpearon.

(Vea también: Así se veía Jorge Rausch, jurado de ‘Masterchef’, con pelo (y menos años); levantó piropos)

“Algo hice mal, no me acuerdo qué. Me encerró en un cuarto frío, apagó la luz y me pegó”, contó con cara de desconcierto sobre el hombre, llamado Pete. Además, cuando fue a pedir ayuda, salió amenazado. “Yo fui a donde el chef y le dije ‘mire lo que me pasó, si me vuelve a hacer algo le devuelvo’. Me dijo: ‘No le devuelva, porque lo echo'”, prosiguió.