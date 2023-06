Si se habla de reconocidos chefs en el país, el nombre de Jorge Rausch inmediatamente sale a colación, no solo por sus restaurantes, sino también por su participación en el ‘reality’ ‘Masterchef’, del canal RCN.

El bogotano, quien actualmente es pareja de Nathalie Monsalve, modelo 24 años menor que él, estuvo en el programa ‘Lo que dura un tinto’ y allí se atrevió a hablar de su anterior relación.

Las declaraciones que entregó el chef sobre su matrimonio con la arquitecta Orit Feldman, con quien tuvo dos hijas, fueron a propósito de una pregunta relacionada a si se arrepentía de algo en su vida.

Jorge Rausch reveló que sí. Según explicó, trabajó mucho y descuidó su matrimonio. De hecho, indicó que posiblemente por esa decisión de laborar día y noche su relación se fue al suelo.

Además, el chef explicó que haber trabajado así también le quitó mucho tiempo con sus hijas, lo cual fue difícil de enmendar. En ese sentido, remarcó que si tuviera la oportunidad, le dedicaría más tiempo a su familia.

“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese balance es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”, confesó Rausch en el citado espacio.

En la misma línea, Rausch fue consultado si pese a esos errores era feliz y el chef contestó que sí. Expresó que si no hubiera trabajado tanto quizá no sería quien es hoy, por lo cual vive tranquilo con sus decisiones.

“Sí, muy feliz. Yo antes no era tan feliz. Creo que he hecho el camino bien, disfruto la vida, me dedico tiempo a mí y a mis hijas, hago lo que me gusta y lo que no, pues no lo hago. No todo el mundo se da ese lujo”, concluyó.