Jorge Rausch, quien es uno de los tres jurados de ‘Masterchef Celebrity’, reality que en los últimos días estrenó su nueva temporada en el canal RCN, es uno de los chefs más reconocidos del país por sus preparaciones y sus reconocidos restaurantes en la capital.

Hace unos días, el jurado estuvo en el programa ‘Buen día, Colombia’ del mismo canal, hablando de las críticas que le llegan por su forma de probar los platos que le llevan al atril, pues los revuelve y se los come con cuchara (lo cual no es considerado un acto de etiqueta), a lo que él dijo que le gusta “la comidita como esa”, que se puede revolver, y que prefiere comer con ese cubierto y en plato hondo.

Críticas a Jorge Rausch por su opinión sobre la cata de vinos

Así como ha demostrado su talento en la cocina a lo largo de los años, también se ha visto que tiene diferencias con algunos colegas.

Hace unos días le hicieron una entrevista en la que se habló de la importancia de la cata de vinos, lo cual le resulta algo irrelevante, pues según él “el vino se cata para asegurarse que no está picado, no es más que eso”.

Y justificó su argumento diciendo: “En grandes restaurantes de Europa el ‘somelier’ es el que cata el vino y le sirven a uno, porque es que el vino no se cata para uno decidir si le gusta o no le gusta”.

A esto, ‘Tato’, reconocido crítico gastronómico, le pareció un error, y dejó ver que para él los vinos de la casa son una excusa de los restauranteros para no causar más costos a los dueños detrás de los grandes establecimientos.

¡¡EL VINO SÍ SE CATA!! (Réplica al Chef #JorgeRausch Una problemática grande del sector y de paso de muy mal gusto, son los vinos que hoy presentan muchos restaurantes, como vino de la casa. Se dejaron meter cuanta asesoría mala existe y le apuntan sólo a la rentabilidad y… pic.twitter.com/XqI2tpgqp7 — Tato (Crítico Gastronómico 🇨🇴) (@tatootero79) June 5, 2023

“No, Jorge, el vino sí se cata […]. Una cosa es que los restauranteros les estén metiendo a los comensales el vino que les da la mayor rentabilidad, pero es muy poquita atención que les ponen a sus vinos de la casa”, dijo.

Y concluyó su crítica diciéndoles a las personas: “Traten el vino de verdad. No se dejen meter cualquier vino a la mesa. ¿Cómo así que entonces se lo toma y lo paga porque sí? y no puede decir si le gusta. No. La gente tiene que confiar en los restaurantes”.